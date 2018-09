Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas ir Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas sutarė, kad Pchenjanas uždarys Tongčang-ri raketų variklių bandymų ir raketų paleidimo kompleksą, demontuos Jongbjono branduolinį objektą, taip pat pateiks bendrą paraišką organizuoti 2032 metų vasaros olimpines žaidynes. „Kim Jong Unas sutiko įsileisti branduolinių objektų inspektorius ir visam laikui uždaryti bandymų ir paleidimo kompleksą stebint tarptautiniams ekspertams. Iki to laiko raketų ar branduoliniai bandymai nebus vykdomi“, – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“. „Didvyrių palaikai toliau bus grąžinami į Jungtines Valstijas. Be to, Šiaurės ir Pietų Korėjos pateiks bendrą paraišką rengti 2032 metų olimpiadą. Labai įspūdinga!“ – rašė prezidentas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.