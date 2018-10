JAV Slaptoji tarnyba pranešė pirmadienį gavusi D. Trumpui adresuotą „įtartiną voką“. Tą pačią dieną mažiausiai du įtartini paketai buvo perimti Pentagono pašto tikrinimo centre, sakė Gynybos departamento atstovas. „Vokas buvo gautas ne Baltuosiuose rūmuose ir niekada nebuvo patekęs į Baltuosius rūmus, – nurodė Slaptoji tarnyba. – Galime patvirtinti, kad dirbame drauge su savo teisėsaugos partneriais, kad visapusiškai ištirtume šį reikalą.“ Tuo tarpu Pentagono atstovas Chrisas Sherwoodas sakė, kad pareigūnai pašto tikrinimo centre „atpažino kelis įtartinus paketus“. Pasak atstovo, įtariama, kad paketuose gali būti ricino. Šis gamtinis nuodas būdavo naudojamas per teroristinius sąmokslus. Jis pabrėžė, jog pareigūnai dar laukia patvirtinimo, kad paketuose buvo ricino. Pentagono policija apie incidentą pranešė FTB. Vienas gynybos pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad paketai buvo adresuoti gynybos sekretoriui Jamesui Mattisui ir karinio jūrų laivyno vadui admirolui Johnui Richardsonui. Pašto centras yra Pentagono teritorijoje, bet ne pagrindiniame pastate. Į Baltuosius rūmus ir Pentagoną atsiųsti įtartini vokai tikriausiai yra susiję. Juose buvo medžiagos, pagamintos iš paprastojo ricinmedžio, kurios pareigūnai kol kas, kol neatlikti tolesni testai, nevadina „ricinu“, pranešė televizija CNN, cituodama šaltinį, informuotą apie bendrą federalinį tyrimą. Iš ricinmedžio sėklų išgaunamas ricinas yra mirtinas nuodas. Mirtis ištinka nurijus, įkvėpus ar suleidus net labai mažą šio toksino kiekį. Ricinas yra 6 tūkst. kartų stipresnis už cianidą; joks priešnuodis nežinomas. Ricinas gali sukelti pykinimą, vėmimą, vidinį kraujavimą, sutrikdyti kvėpavimą. Mirtis gali ištikti sutrikus organų veiklai arba kraujo apytakai. „FTB specialieji agentai perėmė du įtartinus vokus, kurie buvo patikrinti Pentagono pašto skyriuje. Šie vokai šiuo metu toliau tiriami“, – sakoma FTB pareiškime. Gynybos departamento atstovas pulkininkas Robas Manningas sakė, kad visas pirmadienį į Pentagono tikrinimo centrą atkeliavęs paštas „laikomas karantine ir nekelia grėsmės Pentagono personalui“. Pentagono pareigūnai žurnalistams pademonstravo saugią zoną, į kurią pristatomas paštas. Gynybos departamento darbuotojai baltais apsauginiais kostiumais tikrina kiekvieną ateinantį laišką ir paketą – maždaug 500 tūkst. per metus, nurodė pareigūnai. Anksčiau Hjustone Teksase du žmonės buvo paguldyti į ligoninę po kontakto su baltais milteliais, buvusiais laiškuose respublikonų senatoriui Tedui Cruzui, pranešė JAV žiniasklaida.

