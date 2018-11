Kadruose, kuriuos parodė JAV televizija CNN, matyti, kaip D. Trumpas sutrikęs dairosi į šalis, Argentinos prezidentui Mauricio Macri sakant pasveikinimą ispanų kalba. Po kelių akimirkų D. Trumpui buvo atnešta speciali audiosistema, kurią jam per visą M. Macri kalbą teko laikyti rankose. Tokios klaidos yra renginių protokolo pažeidimas. D. Trumpas pirmą kartą atvyko į Argentiną, kur dalyvaus Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime. Jo metu suplanuota ir virtinė dvišalių D. Trumpo susitikimų su kitų šalių lyderiais, įskaitant Argentinos prezidentą.

