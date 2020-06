Teisingumo departamentas federaliniam teismui Vašingtone pateiktame ieškinyje nurodo, kad šios knygos išleidimas gali „pakenkti nacionaliniam saugumui“ slaptos informacijos, su kuria J. Boltonas galėjo susipažinti per 17 neramių darbo administracijoje mėnesių, atskleidimu.

Ieškinyje sakoma, kad J. Boltonas nepateikė teksto patikrinimui, todėl knyga „aiškiai pažeistų susitarimus, kuriuos jis pasirašė kaip savo darbo ir teisės susipažinti su itin slapta informacija sąlygą“.

J. Boltono knyga „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir) prekyboje turi pasirodyti kitą antradienį.

Ilgai Vašingtone dirbęs J. Boltonas, prieštaringai vertinamas konservatyvus „vanagas“, buvo artimas prezidento D. Trumpo patarėjas. Manoma, kad jis kruopščiai aprašinėdavo įvairius savo susitikimus su D. Trumpu ir kitais aukšto rango pareigūnais.

Viešai susipykęs su prezidentu, J. Boltonas sausio mėnesį pagrasino tapti svarbiu liudytoju prieš D. Trumpą per jo apkaltos teismą Senate, tačiau tik tuo atveju, jei Senatas iškviestų jį liudyti.

Administracija spaudė Senato respublikonų daugumą, ir opozicijoje esantiems demokratams pritrūko balsų, kad J. Boltonas būtų iškviestas.

J. Boltonas iš darbo išėjo rugsėjį, nepritardamas D. Trumpo pastangomis užmegzti diplomatinius ryšius su priešininkais, pirmiausia Šiaurės Korėja ir Afganistano Talibanu. Vėliau abu vyrai atvirai demonstravo priešiškumą vienas kitam.

„Donaldas Trumpas nenori, kad perskaitytumėt šią knygą“, – reklamavo leidykla „Simon and Schuster“.

J. Boltonas teigia, kad D. Trumpas ne tik spaudė Ukrainą pradėti tyrimą dėl jo politinio varžovo, demokrato Joe Bideno, bet įvykdė ir virtinę kitų įstatymų pažeidimų.