„Galime patvirtinti, kad siūlytas JAV prezidento vizitas yra atidėtas. JAV pusė minėjo darbotvarkės rengimo priežastis“, – sakoma Airijos premjero Leo Varadkaro kanceliarijos pranešime. Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders šio sprendimo nepatvirtino, bet sakė, kad pareigūnai „tebesprendžia“, ar Airija turėtų būti įtraukta į kelionės planą. Ji neįvardijo priežasčių, kodėl galėtų būti persigalvota. D. Trumpo administracija praeitą mėnesį paskelbė, kad prezidentas po ceremonijų lapkričio 11-ąją vyks į Airiją „atnaujinti gilių istorinių ryšių“ tarp abiejų šalių. Kaip ir daugelis kitų pasaulio lyderių, D. Trumpas po pernai įvykusių rinkimų pasveikino L. Varadkarą tapus jauniausiu Airijos premjeru, taip pat pirmuoju šios šalies vyriausybės vadovu, neslepiančiu savo homoseksualumo. „Mūsų šalyje – daugybė žmonių iš Airijos. Pažįstu jų tiek daug, kad man atrodo, jog pažįstu juos visus“, – teigė prezidentas. D. Trumpas kovą susitiko su L. Varadkaru Baltuosiuose rūmuose per Airijos lyderio kasmetinį vizitą Šv. Patriko dieną. Vėliau L. Varadkaras pareiškė, kad žinia apie numatomą D. Trumpo vizitą į Airiją atsirado „truputį nei iš šio, nei iš to“. 38 metų L. Varadkaras, gimęs Dubline indo imigranto ir airės šeimoje, laikomas progresyviosios stovyklos šalininku sprendžiant daugelį socialinių klausimų, pavyzdžiui, dėl lyčių lygybės arba teisės į abortus. Tačiau opozicijos partijos jį kritikuoja dėl konservatyvesnio požiūrio į ekonomikos problemas. L. Varadkaras ministru pirmininku tapo 2017-ųjų liepą, užsitikrinęs valdančiosios centro dešiniosios partijos „Fine Gael“ pirmininko postą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.