Pasak R. Giuliani, tyrimo pagrindas – R. Muellerio komandoje dirbusių buvusių Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentų Lisos Page bei Peterio Strzoko tarpusavio susirašinėjimo žinučių, kuriose buvo kalbama apie D. Trumpą, dingimas. „Kas dėl Muellerio, reikia pradėti tyrimą dėl įkalčių sunaikinimo, nes jis leido pašalinti tas Strzoko žinutes. Kalbama apie žinutes, kurios atskleis nuotaikas ir taktiką pagrindinio prieš Trumpą nusiteikusio FTB agento (dirbusio pas R. Muellerį) tyrimo pradžioje“, – pareiškė R. Giuliani. Gruodžio mėnesį Teisingumo departamento darbą tikrinusio generalinio inspektoriaus kanceliarija pranešė, kad dėl techninės klaidos dingo maždaug 19 tūkst. L. Page ir P. Strzoko žinučių, kurias D. Trumpas nurodė išslaptinti rugsėjo mėnesį kartu su kitais R. Muellerio komandos dokumentais. Vėliau D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad šios žinutės buvo pašalintos „sąmoningai ir neteisėtai“. Susiję straipsniai: Teisininkas Cohenas: Trumpas žinojo, kad mokėdami moterims už tylėjimą elgėmės neteisingai Paslaptingas naujasis Rusijos žvalgybos vadovas: veiklos braižas, matytas ir Vašingtone, ir Vilniuje Pasak R. Guliani, dar viena priežastis pradėti tyrimą dėl R. Muellio komandos yra faktas, kad, siekdamas gauti leidimą atlikti kratą pas vieną iš D. Trumpo patarėjų, R. Muelleris naudojosi duomenimis iš Christopherio Steele'o dosjė. Šią buvusio britų žvalgybos agento surinktą medžiagą R. Guliani pavadino „šlamštu“, kuriuo neverta tikėti. „Ar aš manau, kad tai (dosjė panaudojimas) buvo netinkama? Taip, nes man ji (dosjė) atrodo dar labiau melaginga už tuos (dokumentus), kuriuos paruošė jie patys (R. Muellerio komanda)", – pareiškė D. Trumpo teisininkas. Mokslinių ir strateginių tyrimų bendrovė „Fusion GPS“ kartu su buvusių britų žvalgybos agentu Ch. Steelu sudarė vadinamąją D. Trumpo dosjė. Surinkta medžiaga buvo publikuota JAV portale „Buzzfeed“ 2017 metų pradžioje. Spalio mėnesį laikraštis „The Washington Post“, remdamasis šaltiniais, pranešė, jog šis prieš D. Trumpą nukreiptas tyrimas buvo iš dalies finansuotas demokratės Hillary Clinton prezidentinės kampanijos ir Demokratų partijos Nacionalinio komiteto. D. Trumpas ne kartą šią medžiagą pavadino suklastota ir neigė turėjęs ryšių su Rusija per 2016 metų rinkimus. JAV prezidentas taip pat nevengia kritikuoti FTB ir jo darbuotojų darbą.

