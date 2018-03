„Sakyčiau, kad tai vadinama protokolu ... Patinka mums tai ar ne, bet palaikome santykius su Rusijos vyriausybe. Tai tiesiog pasaulio dalis, tiesiog tikrovė, tai nereiškia, kad mes su ja (Rusija) dėl visko sutinkame“, – sakė ji, atsakydama į klausimą, kodėl D. Trumpas pasveikino V. Putiną. H. Nauert pabrėžė, kad Vašingtonas „kritikuoja Rusiją, kai ji atsakinga už veiksmus, ir mes nedvejodami tai darysime“. Tačiau tikrovė tokia, kad mes esame dvi branduolinės valstybės, dvi pasaulio supervalstybės, ir privalome sugebėti pakelti ragelį bei dalyvauti dialoge“, – pridūrė JAV valstybės departamento atstovė.

