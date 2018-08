„Man grasino, mano šeima taip pat sulaukė grasinimų, visi mes jų sulaukėme. Visi mes esame susidūrę su situacija, kai namuose buvo rasta kažkokių baltų miltelių“, – sakė E. Trumpas. Laikraštis „The Hill“ savo ruožtu priminė, kad per 2016 metų rinkimų kampaniją D. Trumpo dangoraižyje „Trump Tower“ Niujorke taip pat buvo rasta baltų miltelių, kurie vėliau pasirodė esantys nekenksmingi. Šių metų vasarį JAV prezidento vyriausiojo sūnaus Donaldo žmona atsidūrė ligoninėje atplėšusi vyrui adresuotą voką, kuriame buvo baltų miltelių. Žiniasklaidos duomenimis, Vanessos Trump hospitalizacija buvo tik atsargumo priemonė. Voke rasti milteliai taip pat pasirodė esantys nepavojingi.

