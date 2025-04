Trumpo sukeltas pasaulinės prekybos sukrėtimas nepanašus į jokį kitą

D. Trumpas užtikrintumo poveikį pakeitė jam priešingu efektu, veikiančiu ir JAV, ir jų prekybos partneres, ypač dėl to, kad skelbdamas tarifus jis neatsižvelgė į ankstesnius JAV prekybos susitarimus, taip pat ir tuos, kuriuos pats pasirašė per pirmąją kadenciją. Vis dar neaišku, ką D. Trumpas tikisi pasiekti per 90 dienų trukmės pauzę. Akivaizdžiausi jo tikslai išpešti iš kitų šalių kokių nors nuolaidų ir sugrąžinti gamybą į JAV prieštarauja vienas kitam. Jeigu tarifai bus sumažinti, darbo vietų nepadaugės, o jei prekybos partneriai manys, kad prezidentas linkęs į protekcionizmą, mažai tikėtina, kad jie pasiūlys nuolaidų. Net ir tuo atveju, jei visi tarifai būtų atšaukti, „Išsivadavimo dienos“ prisiminimas ilgam išliks bet kurios tiekimo grandinei priklausančios įmonės atmintyje.