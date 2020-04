D. Trumpas nurodė sustabdyti finansavimą PSO, apkaltinęs šią Ženevoje įsikūrusią organizaciją „politinį korektiškumą iškeliant virš gyvybes gelbstinčių priemonių“.

Pasak JAV prezidento, protrūkis galėjo būti suvaldytas „su labai mažu mirčių skaičiumi“, jei PSO būtų kruopščiai įvertinusi situaciją Kinijoje, kur liga praėjusių metų pabaigoje atsirado. Jis ne kartą vadino COVID-19 sukėlėją „kiniškuoju virusu“ ir kritikavo Jungtinių Tautų sveikatos apsaugos agentūrą pernelyg nuolaidžiaujant Pekinui.

Jungtinės Valstijos yra didžiausią finansavimą PSO teikianti šalis – pastaruoju metu Vašingtonas šiai Ženevoje įsikūrusiai institucijai kasmet pervesdavo 400–500 mld. dolerių.

Ekspertai kėlė klausimų dėl Kinijos pateikiamos statistikos apie šalyje koronavirusu užsikrėtusių ir mirusių žmonių skaičių – anot jų, oficialūs skaičiai yra pernelyg maži ir nepatikimi. Be to, naujienų agentūros AP atliktas tyrimas parodė, kad Kinijos pareigūnai viešai apie naujo viruso atsiradimą paskelbė tik praėjus šešioms dienoms po to, kai patys apie jį sužinojo, ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ribotas protrūkis virto pasaulinio masto sveikatos apsaugos ekstremaliąja padėtimi.

Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis trečiadienį pareiškė, kad D. Trumpas neturėjo „jokios priežasties“ sustabdyti PSO finansavimą šiuo kritiniu metu ir paragino imtis priemonių, didinančių vienybę, o ne susiskaldymą.

„Labai apgailestauju dėl JAV sprendimo sustabdyti finansavimą PSO“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Borrellis.

„Nėra jokios priežasties, pateisinančios šį žingsnį tokiu metu, kai labiau nei kada nors anksčiau reikia jų pastangų, siekiant suvaldyti koronaviruso pandemiją“, – pridūrė jis.

„Tik bendromis jėgomis galime įveikti šią krizę, nepaisančią jokių sienų“, – pridūrė ES diplomatijos vadovas.

Nors ES ir JAV dešimtmečius buvo tradicinės sąjungininkės, pastaraisiais metais Bendrija vis dažniau kritikuodavo D. Trumpo administraciją.

Kaip rodo portalo „Worldometers“ pateikiami duomeny, pasaulyje nustatyta jau per 2 mln. koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, o per 128 tūkst. užsikrėtusiųjų mirė.

Australijos premjeras Scottas Morrisonas sakė iš dalies pritariantis D. Trumpo kritikai, skirtai PSO ir Kinijai, bet Australija toliau finansuos JT sveikatos apsaugos agentūrą.

„Glaudžiai su jais bendradarbiausime, kad kartu su iš vonios išpilamu vandeniu neišmestume kūdikio, – Perto radijui 6PR sakė S. Morrisonas. – Tačiau jie taip pat nėra apsaugoti nuo kritikos.”

Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas savo ruožtu pasmerkė D. Trumpo pareiškimą.

„Kitų kaltinimas nepadės... viena geriausių investicijų yra stiprinti JT, visų pirma nepakankamai finansuojamą PSO,.. kuriant ir platinant testus ir vakcinas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė H. Maasas.

„Vakarykštį Vašingtono pareiškimą apie įšaldomą PSO finansavimą laikome labai neraminančiu“, – Rusijos valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė šios šalies užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas.

„Tai labai savanaudiško JAV valdžios elgesio dėl to, kas dedasi pasaulyje per pandemiją, ženklas, – pridūrė jis. – Toks smūgis šiai organizacijai – kaip tik tokiu metu, kai tarptautinė bendruomenė žvelgia į ją – yra vertas pasmerkimo ir visų priekaištų.“

Pasak S. Riabkovo, Rusija ragina JAV „nutraukti tolesnį puolimą prieš PSO ir veikti atsakingai“.

Edinburgo universiteto pasaulinės visuomenės sveikatos apsaugos katedros vadovė Devi Sridhar (Devi Šridhar) sakė, kad D. Trumpo sprendimas yra „itin probleminis“, ir atkreipė dėmesį, kad nuolat lėšų stygių juntanti PSO vadovauja pastangoms pagelbėti besivystančioms šalims kovoti su COVID-19 pandemijos plitimu.

„Ši agentūra rūpinasi kitomis šalimis ir vadovauja pastangoms pandemijai sustabdyti, – aiškino D. Sridhar. – Būtent tokiu metu reikia daugiau finansavimo, o ne mažiau.”

D. Sridhar nuomone, D. Trumpo žingsnis yra trumparegiškas politinis sprendimas, tikriausiai sukelsiantis ilgalaikių pasekmių.

“Trumpas pyksta, bet jo pyktis nukreipiamas tokiu būdu, kad jis galiausiai pakenks JAV interesams“, – kalbėjo ekspertė.

Kinija trečiadienį pareiškė esanti „rimtai sunerimusi“ dėl JAV sprendimo sustabdyti finansavimą PSO ir paragino Vašingtoną laikytis savo įsipareigojimų per koronaviruso krizę.

„Dabartinė pasaulinė epidemijos situacija yra niūri. Ji išgyvena kritinį momentą. Šis JAV sprendimas susilpnins PSO pajėgumus ir pakenks tarptautiniam bendradarbiavimui kovojant su epidemija“, – per eilinę spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Zhao Lijianas.

„Būdama autoritetingiausia ir profesionaliausia tarptautinė institucija pasaulio visuomenės sveikatos saugumo srityje, PSO atlieka nepakeičiamą vaidmenį reaguojant į pasaulinę visuomenės sveikatos krizę“, – pridūrė jis.

Tuo metu PSO vadovas trečiadienį pareiškė, kad jo organizacija yra susitelkusi vien į gyvybių gelbėjimą ir koronaviruso pandemijos stabdymą.

„Negalima švaistyti laiko. PSO susitelkusi vien į darbą, pasitarnaujantį visiems žmonėms – gelbėti gyvybes ir stabdyti COVID-19“, – savo „Twitter“ žinutėje parašė PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

Daugelis analitikų gyrė PSO pirminį atsaką į pandemiją, bet pastaruoju metu daugelis vyriausybių skirtingai vertino šios organizacijos teiktas rekomendacijas, ypač dėl kelionių suvaržymo ir būtinybės dėvėti apsaugines kaukes.