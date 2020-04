Taip pat jis kalbėjo apie pacientų apšvitinimą ultravioletiniais spinduliais, tačiau šią idėją atmetė spaudos konferencijoje dalyvavusi gydytoja, informuoja bbc.com. Prieš tai kitas valdžios pareigūnas nurodė, kad infekcijos sukėlėją naikina Saulės spinduliai ir dezinfekantai. Beje, JAV visuomenės sveikatos agentūros įspėja gyventojus nenaudoti baliklio kaip vaisto, rašo BBC.



Ketvirtadienį Baltųjų rūmų kovos su koronavirusu darbo grupės surengtoje spaudos konferencijoje valdininkas pristatė JAV vyriausybės užsakymu atlikto tyrimo rezultatus. Tyrimo ataskaitoje rašoma, kad koronavirusas sparčiau susilpnėja veikiamas Saulės spindulių ir karščio. Dokumente taip pat teigiama, jog baliklis nužudo seilėse ar kvėpavimo takų skysčiuose esantį virusą per penkias minutes, o izopropilo alkoholis – dar greičiau.

JAV nacionalinio saugumo departamento Mokslo ir technologijų direktorato vadovas Williamas Bryanas spaudos konferencijos metu bendrais bruožais pakomentavo tyrimo rezultatus. Atkreipęs dėmesį, jog į užbaigtos studijos išvadas reikia atsižvelgti apdairiai, D. Trumpas visgi pasiūlė tęsti tyrimus šioje srityje.

„Tarkime, kad užsikrėtusiojo kūną apšvitiname galingais ultravioletiniais ar tiesiog įprastos šviesos spinduliais, – pareiškė prezidentas ir kreipėsi į dr. Deborah Birx, Baltųjų rūmų reagavimo į koronavirusą veiksmų koordinatorę. – Regis, jūs sakėte, kad tokio metodo neištyrėte, bet ketinate.“

„Tuomet aš pasakiau, jog būtų galima apšvitinti organizmą iš vidaus, pavyzdžiui, per odą arba kokiu nors kitu būdu. Man atrodo, kad pažadėjote panagrinėti ir šį būdą. Skamba įdomiai, – tęsė D. Trumpas. – Taip pat žinome, jog dezinfekuojamasis skystis koronavirusą užmuša per minutę. Per vieną minutę. Ar galima kaip nors suleisti dezinfekanto pacientui ir išvalyti iš vidaus? Irgi įdomus variantas.“

Parodęs į savo galvą, JAV lyderis kalbėjo toliau: „Nors aš nesu gydytojas, bet esu žmogus su gerai dirbančia, patys žinote kuo“. Paskui D. Trumpas vėl pasisuko į dr. D. Birx ir pasiteiravo, ar jai kada nors teko girdėti apie „šviesos ir karščio“ naudojimą koronaviruso sukeliamai ligai gydyti.

„Neteko, – atsakė dr. D. Birx. – Žinoma, karščiavimas yra naudingas, padeda organizmui kovoti su infekcija, bet apie šviesą ir karštį negirdėjau.“

„Manau, kad verta pasidomėti“, – nusprendė D. Trumpas.

Vienas iš spaudos konferencijoje dalyvavusių žurnalistų paklausė, ar spontaniškos prezidento replikos nebus klaidingai suprastos amerikiečių.

Donald Trump has stunned viewers by suggesting that people could receive injections of disinfectant to cure the coronavirus pic.twitter.com/M6v5UNnedg