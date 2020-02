Tai yra pirmasis tokio pobūdžio D. Trumpo štabo teisinis žingsnis. Iki šiol prezidentas apsiribodavo reguliaria kritika šiam „žlungančiam leidiniui ir kitoms tradicinėms žiniasklaidos priemones.

Ieškinyje teigiama, kad „The New York Times“ 2017 metų kovo 27-ąją savo skiltyje pavadinimu „Tikroji Trumpo-Rusijos paslauga už paslaugą“ („The Real Trump-Russia Quid Pro Quo“) „sąmoningai paskelbė tikrovės neatitinkančią ir šmeižiančią informaciją“.

Skilties autorius – buvęs „The New York Times“ redaktorius Maxas Frankelis.

„Nereikėjo detalaus slapto susitarimo dėl rinkimų tarp Trumpo štabo ir Vladimiro Putino oligarchijos, nes jie turėjo visaapimantį susitarimą: pagalba per rinkimų kampaniją, nukreipta prieš Hillary Clinton, mainais į naują prorusišką užsienio politiką“, – rašė M. Frankelis.

„Skelbdamas šią informaciją „The New York Times“ gerai žinojo, kad tai netiesa“, – rašoma D. Trumpo rinkimų štabo dokumente, kurį pasirašė advokatas Charlesas Harderis.

Dokumente nepatikslinama, kad straipsnis buvo publikuotas nuomonių skiltyje, kurios leidinio naujienų redakcija netvarko.

„Tačiau „The New York Times“ vis tiek tai publikavo, nors žinojo, kad tai melaginga informacija, žinojo, kad bus neteisingai informuoti ir suklaidinti jo skaitytojai. Tai buvo padaryta dėl „The New York Times“ kraštutinio tendencingumo ir priešiškumo [D. Trumpo] kampanijos atžvilgiu“ ir dėl „The New York Times“ „užsidegimo nesąžiningai daryti įtaką“ 2020-ųjų rinkimams, kai D. Trumpas sieks perrinkimo, rašoma dokumente.

Ieškinys buvo pateiktas praėjus kelioms savaitėms po to, kai D. Trumpas per apkaltos teismą respublikonų kontroliuojamame Senate buvo išteisintas dėl piktnaudžiavimo valdžia, susijusio su spaudimu Ukrainai, kovojančiai su Rusijos agresija.

Specialusis prokuroras Robertas Muelleris, vadovavęs tyrimui dėl Rusijos kišimosi į 2016-ųjų rinkimus, pernai balandį paskelbė, jog būta daugybės kontaktų tarp D. Trumpo aplinkos žmonių ir Rusijos, o jo rinkimų štabas „tikėjosi naudos per rinkimus iš informacijos, pavogtos ir paviešintos Rusijos pastangomis“.

Visgi specialusis prokuroras konstatavo, kad to nepakanka nusikalstamam susitarimui įrodyti.

Pirmoji pataisa



Reaguodamas į ieškinį „The New York Times“ atstovas sakė, kad D. Trumpo rinkimų štabas „kreipėsi į teismus, bandydamas nubausti skiltininką už jiems nepriimtiną nuomonę“.

Niujorko Aukščiausiajam Teismui pateiktame ieškinyje rinkimų štabas prašo priteisti iš „The New York Times“ milijonus dolerių už žalą.

„Laimei, įstatymai gina amerikiečių teisę reikšti savo nuomonę ir vertinimus, ypač apie visuomenei svarbius įvykius“, – sakė „The New York Times“ atstovas.

Pirmaujantis Demokratų partijos kandidatas varžytis lapkritį vyksiančiuose prezidento rinkimuose Bernie Sandersas išplatino pareiškimą apie ieškinį „The New York Times“.

„D. Trumpas yra pavadinęs žiniasklaidą „liaudies priešu“, o dabar, sekdamas savo draugų diktatorių visame pasaulyje pavyzdžiu, bando panaikinti Pirmosios pataisos garantuojamą spaudos laisvę, iškeldamas bylą „The New York Times“ už tai, kad publikavo nuomonę apie jo pavojingus ryšius su Rusija. Gana“, – rašė B. Sandersas.