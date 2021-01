Trumpo rėmėjai Vašingtone šturmavo Kapitolijų: skelbiama apie pirmąją auką, prezidentai ragino protestuotojus liautis

Incidentų metu buvo pašauta viena moteris, NBC News pranešė, kad ji neišgyveno. Šaltiniai nepatikslino incidento aplinkybių, tačiau tikėtina, kad tai nutiko vieno iš pastatų viduje, į kurį buvo įsiveržę Trumpo šalininkai.



Vienas protestuotojas kritinės būklės išvežtas į ligoninę po to, kai nukrito nuo vakarinės Kapitolijaus pastato dalies. Liudininkų teigimu, 24-erių vyras laipiojo pastato konstrukcija ir nukrito iš maždaug 10 metrų aukščio.

Vašingtono policijos vadovas trečiadienį pranešė, kad teisėsaugos pareigūnai konfiskavo mažiausiai penkis ginklus ir sulaikė mažiausiai 13 žmonių, vykstant susirėmimams su prezidentą Donaldą Trumpą palaikančiais protestuotojais. Vėliau Kapitolijaus policija tvirtino, kad sulaikyta 20 asmenų

Televizijos kanalas NBC News apie 00:30 val. pranešė, kad šiuo metu saugumo struktūros nuo Kapitolijaus pastatų komplekso atitraukinėja prie pastatų likusius apie 2 tūkstančius protestuotojų. Anksčiau buvo pranešta apie riaušių vietoje rastus sprogmenis, tačiau daugiau informacijos apie tai nepateikiama.

Policija taip pat apie 00:45 val. Lietuvos laiku pranešė, kad Kapitolijaus pastatai yra saugūs. Praėjus beveik valandai po to, JAV Atstovų rūmų pirmininkė Nanci Pelosi pranešė, kad Kongresas nusprendė pratęsti rinkikų posėdį, kuris turi paskelbti Joe Bideną naujuoju JAV prezidentu.

Socialinis tinklas „Twitter“ pirmą kartą pašalino JAV prezidento įrašus iš savo platformos. Buvo ištrinti du įrašai, kuriais po riaušių Kapitolijuje D. Trumpas kreipėsi į savo remėjus ir ragino juos eiti namo, tačiau toliau atsisakė pripažinti rinkimų rezultatus. Iki šiol „Twitter“, kartu su kitais socialiniais tinklais faktiškai neteisingus ar abejotinus įrašus pažymėdavo atskira žinute, bet jų nešalindavo.

"Twitter" pirmą kartą pašalino D. Trumpo įrašus © twitter

Kiek anksčiau „Facebook“ iš savo platformos pašalino D. Trumpo vaizdo įrašą, kuriuo šis kreipėsi į šalį. Bendrovės atstovų teigimu taip padaryta todėl, kad įrašas gali toliau kelti įtampą skatinti smurtą. „Pašalinome jį nes viską susumavus nutarėme, kad tai galimai prisideda prie smurto skatinimo, o ne deeskalavimo“, – taigė bendrovės viceprezidentas integralumui Guy Rosenas.

Tiesioginė transliacija:

„Trumpo šalininkai įsitraukė į susirėmimus su policija, mėgindami nusigauti iki Kapitolijaus pastato, kur Kongresas svarsto prieštaravimus prieš Arizonos rinkimų balsus“, – sakoma NBC „Twitter“ paskyroje paskelbtoje žinutėje.

Valstybės vadovui paskutinę minutę mėginant įtikinti įstatymų leidėjus anuliuoti jo pralaimėjimą, D. Trumpas sulaukė kaltinimų mėginant surengti „perversmą“.

Praėjus kelioms valandoms po neįprasto mitingo, per kurį D. Trumpas pasakė kalbą ir kartojo savo nepagrįstus argumentus, kad lapkritį vykę rinkimai buvo suklastoti, vėliavomis mojuojantys jo šalininkai prasiveržė pro metalines užtvaras, juosiančias Kapitolijų, ir plūstelėjo kompleksą. Riaušininkams įsiveržus į pastatą įstatymų leidėjai skubiai paskelbė posėdžio pertrauką, taip pat buvo paskelbta, kad pastatas uždaromas.

Šie neramumai vyko tą pačią dieną, kai J. Bidenas užsitikrino naują laimėjimą – kaip rodo Senato rinkimų Džordžijos valstijoje antrojo turo Kapitolijuje naujausi duomenys, pergalę veikiausiai švęs du demokratų kandidatai, tad ši partija užsitikrins kontrolę ne vien žemuosiuose, bet ir aukštuosiuose Kongreso rūmuose.

Policininkai leido ašarines dujas, bet jiems nesisekė suvaldyti protestuotojų, D. Trumpo raginimu nusitaikiusių sutrikdyti procedūrą, kuri du šimtmečius tebūdavo formalus rinkimų pergalės patvirtinimas.

„Jungtinių Valstijų prezidentas kursto perversmą. Mes nebūsime įbauginti. Mūsų neatgrasys“, – per „Twitter“ parašė demokratė Atstovų Rūmų narė Karen Bass.

Atstovų Rūmų narė Val Demings irgi pasmerkė Kapitolijaus šturmą kaip „vykstančio perversmo“ įrodymą. Jos poziciją atkartojo dar keli įstatymų leidėjai.

Atstovų Rūmų narė Elaine Luria sakė turėjusi evakuotis dėl pranešimo apie galimai rastą vamzdinę bombą. Ji taip pat sakė girdėjusi šūvius.

„Šiandien neatpažįstu mūsų šalies, o Kongreso nariai, palaikę šią anarchiją, nenusipelnė atstovauti savo tėvynainiams amerikiečiams“, – kalbėjo ji.

Reaguodamos į susirėmimus Vašingtono saugumo struktūros paskelbė komendanto valandą, kuri įsigalios nuo 18 val. Vašingtono laiku ir galio iki rytojaus ryto. Komendanto valandos metu draudžiamas bet koks judėjimas mieste, išskyrus atvejus, kai tai susiję su darbu.

Kol kas nėra aišku, kada bus pratęsta jungtinė sesija, kuri paskelbs Joe Bideną naujuoju JAV prezidentu.

Cnn.com praneša, kad susirėmimų metu buvo pašauta viena moteris, nuo sužeidimų ligoninėje ji mirė. Tai portalas paskelbė remdamasis dviem šaltiniais. Šaltiniai nepatikslino incidento aplinkybių.

Vėliau pasirodė ir vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, matoma gulinti pašauta moteris.

#BREAKING: a woman has allegedly been shot inside the #US #Capitol. Press reports indicate that the woman is in critical condition.

pic.twitter.com/89ymPfVgLh — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2021





Prezidentai ragino liautis



Apie 16 valandą JAV laiku (23 val. Lietuvos) išrinktasis JAV prezidentas Joe Bidenas kreipėsi į protestuotojus bei paragino D. Trumpąkuo grečiau pasirodyti tiesioginiame eteryje ir paraginti žmones liautis.

„Prezidento žodžiai svarbūs, nesvarbu, ar tas prezidentas yra geras ar blogas. Geriausiu atveju, prezidento žodžiai gali įkvėpti. Blogiausiu – jie gali kurstyti. Taigi, raginu prezidentą Trumpą dabar kreiptis per nacionalinę televiziją ir išpildyti savo priesaiką – ginti Konstitucijąir pareikalauti užbaigti šią apsiaustį“, – J. Bidenas sakė kreipdamasisį tautą.





Išrinktasis prezidentas taip pat sakė, kad minios siautėjimas Vašingtone prilygsta „maištui“.

„Grasinti išrinktų pareigūnų saugumui nėra protestas. Tai maištas, – pareiškė J. Bidenas. – Pasaulis stebi. Kaip ir daugybė kitų amerikiečių,esu sukrėstas ir nuliūdintas, kad mūsų valstybė, taip ilgai buvusi šviesos švyturys ir demokratijos viltis, pasiekė tokį tamsų momentą.“

„Prezidente Trumpai: ženkite į priekį“, – pridūrė jis.

Iš karto po to eteryje pasirodė ir Donaldas Trumpas, kuris paragino savo palaikytojus „eiti namo“.

Įrašytoje vaizdo žinutėje savo „Twitter“ paskyroje JAV prezidentas Donaldas Trumpas kreipėsi į tautą: „Žinau jūsų skausmą, žinau, kad esate nukentėję. Iš mūsų pavogė rinkimus, tačiau šiuo metu turite eiti namo, turi vyrauti taika, – kalbėjo D. Trumpas, – Tai buvo suklastoti

rinkimai, bet mes negalime žaisti pagal jų scenarijų, mes turime laikytis taikos“.

Šis įrašas buvo paskelbtas praėjus daugiau kaip dviem valandoms po to, kai protestuotojai pradėjo šturmuoti Kapitolijaus rūmus, kur įstatymų leidėjai buvo susirinkę į nepaprastąjį posėdį, siekdami patvirtinti Rinkikų kolegijos balsavimo rezultatus ir išrinktojo prezidento Joe Bideno pergalę.

D. Trumpas savo šalininkus vadino „labai ypatingais“ žmonėmis, bet pridūrė: „Negalime daryti paslaugos tiems žmonėms [D. Trumpo oponentams]. Mums reikalinga taika. Taigi, eikite namo. Mes jus mylime. Jūs – labai ypatingi.“

Respublikonų įstatymų leidėjai ir buvę JAV administracijų pareigūnai primygtinai ragino D. Trumpą paskelbti pareiškimą savo rėmėjams, kad smurtas būtų nuslopintas.

Viceprezidentas Mike'as Pence'as, kilus neramumams evakuotas iš Kapitolijaus, paragino „tučtuojau sustabdyti“ smurtą.

„Smurtas ir naikinimas, vykstantis JAV Kapitolijuje, privalo liautis ir tai privalo liautis dabar“, – per tviterį parašė jis.

„Bet kuris dalyvaujantis privalo gerbti teisėsaugos pareigūnus ir nedelsdamas palikti pastatą, – pabrėžė M. Pence'as. – Taikūs protestai yra kiekvieno amerikiečio teisė, bet puolimas prieš mūsų Kapitolijų nebus toleruojamas, o dalyvaujantieji bus persekiojami griežčiausiai,

kaip numato įstatymai.“

Baltieji rūmai paskelbė, jog D. Trumpas įsakė nacionalinei gvardijai įsitraukti malšinti neramumų. Apie 23 valandą Lietuvos laiku (16 valandą JAV laiku) pagrindiniai protestai jau buvo nuslopę, tačiau nemaža dali protestuotojų nesiskirstė ir laikėsi apsupę pastatus.

Laikinai pareigas einantis prezidentas Donaldas Trumpas savo tviterio paskyroje anksčiau paragino protestuotojus laikytis tvarkos, nors, kaip teigiama, anksčiau ragino savo palaikytojus rinktis prie Kapitolijaus protestui. Remiantis cnn.com duomenimis, apsauga sustiprinta ir prie Baltųjų rūmų. Taip pat skelbiama, kad susirėmimų metu sužeisti keli pareigūnai.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021



Protestuotojai įsiveržė į Senato posėdžių salę

Dienraščio „The New York Times“ reporteris Stephenas Nelsonas paskelbė nuotraukų, kurioje matyti evakuota Senato posėdžių salė ir joje besifotografuojantys keletas protestuotojų. Apsaugos pareigūnų šiose nuotraukose nesimatė.





Anksčiau buvo pranešta, kad grupė D. Trumpo šalininkų įsiveržė į Kapitolijaus kompleksą ir kad pastato viduje buvo paleistos ašarinės dujos, todėl įstatymų leidėjams buvo liepta užsidėti dujokaukes, o apsaugos pareigūnai išsitraukė ginklus.

Ant Kapitolijaus laiptų ir šalia pastato susirinko keli tūkstančiai protestuotojų, skanduojančių šūkius ir mojuojančių vėliavomis bei plakatais.





Televizija NBC pranešė, kad grupė demonstrantų įsiveržė į Senato pastatą. Viceprezidentas Mike'as Pence'as buvo evakuotas iš komplekso.

Televizijos CNN duomenimis, gauta pranešimų, kad per susirėmimus buvo leidžiamos ašarinės dujos ir sproginamos kurtinamosios granatos, bet kol kas neaišku, ar šias priemones naudojo pareigūnai, ar demonstrantai.

Ašarinėms dujoms prasiskverbus į Kapitolijaus Rotondą, Kongreso narių buvo paprašyta užsidėti dujokaukes.

Teisėsaugos pareigūnai paragino įstatymų leidėjus išsiimti dujokaukes iš po savo krėslų, D. Trumpo šalininkams įsiveržus į evakuotas komplekso viešąsias erdves.

Grumtynės prasidėjo tuojau po D. Trumpo kreipimosi į tūkstančius savo šalininkų, per kurį prezidentas audrino minią, kartodamas nepagrįstus kaltinimus apie lapkričio 3-iąją įvykusių rinkimų klastojimą.

Here’s Washington DC right now pic.twitter.com/ZguRcLL8HC — William Turton (@WilliamTurton) January 6, 2021

„Neleisim jiems nutildyti jūsų balsų“, – D. Trumpas sakė protestuotojams, susirinkusiems dar neprašvitus, kad užsiimtų geriausias vietas pasiklausyti prezidento kalbos.

Praėjus daugiau kaip valandai nuo susirėmimų prie Kapitolijaus pradžios D. Trumpas paragino savo šalininkus protestuoti „taikiai“.

„Prašau, palaikykite mūsų Kapitolijaus policiją ir teisėsaugą“, – per „Twitter“ parašė prezidentas.

„Jie iš tikrųjų yra mūsų Šalies pusėje, – pridūrė jis. – Likite taikūs!“

Demonstrantai mėgina prasiveržti per Kapitolijaus pastatą juosiančias policijos užtvaras, o pareigūnai stengiasi juos atstumti. Iš rytų pusės pro apsaugą mėgina prasibrauti šimtai žmonių, kurių daugelis laiko vėliavas ir plakatus su D. Trumpą remiančiais šūkiais.

PHOTOS: Trump supporters force lockdown of Capitol in Washington after entering building https://t.co/CXWBhNKhRa pic.twitter.com/WFUgaMYxoj — Bloomberg (@business) January 6, 2021

Vašingtone dėl D. Trumpo šalininkų ir policijos susirėmimų įvedama komendanto valanda

Vašingtono merė Muriel Bowser trečiadienį įvedė komendanto valandą visoje JAV sostinėje, įtūžusiems prezidento Donaldo Trumpo šalininkams šturmuojant Kapitolijų.

M. Bowser nurodymu komendanto valanda įsigalios nuo 18 val. vietos (ketvirtadienio 1 val. Lietuvos) laiku, tūkstančiams protestuotojų apsupus JAV Kongreso būstinę ir privertus įstatymų leidėjus paskelbti pertrauką per posėdį, kurio metu tikimasi patvirtinti išrinktojo prezidento Joe Bideno rinkimų pergalę.





Komendanto valanda galios iki ketvirtadienio 6 val. (13 valandos).

Nausėda apie įvykius JAV: tvirtai tikime, kad galioja demokratinių vertybių viršenybė

Kadenciją baigiančio JAV prezidento Donaldo Trumpo šalininkams trečiadienį susirėmus su policija ir įsiveržus į Kapitolijų, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako tikįs, kad Lietuvai strateginėje partnerėje galioja demokratinių vertybių viršenybė.

„Taikus valdžios perdavimas yra brandžios demokratijos ženklas. Tokia yra JAV. Teisės viršenybė nėra gatvės įstatymai. Mes tvirtai tikime, kad mums sąjunginėje valstybėje galioja demokratinių vertybių viršenybė“, – socialiniame tinkle „Twitter“ trečiadienio vakarą rašė prezidentas.

JAV Atstovų Rūmuose policija išsitraukė ginklus, veržiantis D. Trumpo šalininkams

JAV Atstovų Rūmus saugantys policininkai trečiadienį išsitraukė ginklus, įtūžusiems prezidento Donaldo Trumpo šalininkams mėginant įsiveržti į Kapitolijaus kompleksą Vašingtone, pranešė vienas Kongreso narys.

Atstovų „Rūmų apsauga ir Kapitolijaus policija išsitraukė ginklus, protestuotojams daužant rūmų priekines duris“, per „Twitter“ parašė pastate esantis kongresmenas Danas Kildee.

„Mums buvo nurodyta gultis ant grindų ir užsidėti savo dujokaukes“, – pridūrė jis.

Vašingtone policija evakuoja Kongreso biurus, vykstant susirėmimams su D. Trumpo rėmėjais

Kapitolijaus policija išsiuntė nurodymus Kongreso darbuotojams pasišalinti iš Cannono (Kanono) pastato ir kitų didelių biurų pastatų, D. Trumpui paraginus savo šalininkus protestuoti prieš šiuo metu vykstantį abejų Kongreso rūmų posėdį, turintį patvirtinti išrinktojo prezidento Joe Bideno rinkimų pergalę.

March on Washington is underway. pic.twitter.com/bGtuK6eeOW — Arizona Republican Party (@AZGOP) January 6, 2021

„Ką tik evakavau iš savo biurą Cannono [pastate] dėl grėsmės šalimais. Dabar matome, kaip protestuotojai puola Kapitolijaus policiją“, – per „Twitter“ parašė Atstovų Rūmų narė Nancy Mace.

„Tai klaidinga. Mes nesame tokie. Šiandien mano širdis sudaužyta dėl mūsų nacijos“, – pridūrė ji.

JAV Kapitolijaus pastatas uždarytas, policijai susirėmus su D. Trumpo šalininkais

JAV Kapitolijaus pastatas trečiadienį buvo uždarytas, o šalies įstatymų leidėjai įstrigo viduje, Vašingtono centre įsiplieskus įnirtingiems susirėmimams tarp prezidento Donaldo Trumpo šalininkų ir policijos.

Kapitolijuje per garsiakalbius buvo paleistas perspėjimas, kad dėl „išorinės grėsmės saugumui“ iš komplekso niekas negali išeiti ir į jį patekti.

Šie neramumai įsiplieskė abejų Kongreso rūmų nariams susirinkus patvirtinti išrinktojo prezidento Joe Bideno pergalės. Įstatymų leidėjai paskelbė posėdžio pertrauką.

Susirėmimai lauke vyksta toje pačioje vietoje, kur po dvejų savaičių turėtų būti inauguruotas J. Bidenas.

BREAKING: Clashes reported inside the U.S. Capitol building pic.twitter.com/2twyZAD6wJ — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Protestuotojai pralaužė Kapitolijaus laiptų papėdėje įrengtas metalines užtvaras ir buvo pasitikti riaušių malšinimo įranga ginkluotų policininkų. Kai kurie mėgino nustumti skydus suglaudusius pareigūnus, o policininkai buvo matomi purškiantys ašarines dujas į minią, kad atstumtų protestuotojus. Kai kurie demonstrantai policininkams šaukė „Išdavikai!“

Be to, Kapitolijaus policija pranešė apie šalimais rastą įtartiną paketą.

Grumtynės prasidėjo tuojau po D. Trumpo kreipimosi į tūkstančius savo šalininkų, per kurį prezidentas audrino minią, kartodamas nepagrįstus kaltinimus apie lapkričio 3-iąją įvykusių rinkimų klastojimą.

„Neleisim jiems nutildyti jūsų balsų“, – D. Trumpas sakė protestuotojams, susirinkusiems dar neprašvitus, kad užsiimtų geriausias vietas pasiklausyti prezidento kalbos.