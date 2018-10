Tarp tų, kam buvo nusiųstos bombos, yra demokratė ir D. Trumpo priešininkė Hillary Clinton. Incidentai įvyko respublikonų prezidento politiniams oponentams kaltinant jį smurto skatinimu likus mažiau nei dviem savaitėms iki lapkričio 6-osios, kai smarkiai susiskaldžiusi Amerika balsuos kadencijos vidurio rinkimuose. CNN pastaruosius dvejus metus pasižymėjo agresyviu informavimu apie D. Trumpo administracijos darbą ir nuolat provokuodavo prezidento, pakeitusio B. Obamą ir 2016-ųjų rinkimuose nugalėjusio H. Clinton, pyktį. Minimų incidentų virtinė prasidėjo pirmadienį, kai sprogstamasis užtaisas buvo rastas prie milijardieriaus, liberalių pažiūrų filantropo George'o Soroso namų Niujorke. „Kol kas šie užtaisai, kaip atrodo, yra vamzdelinės bombos“, – sakė FTB agentas Bryanas Paarmannas. „Ar tai vienas žmogus, ar tinklas, šiuo metu nesame visiškai tikri“, – CNN sakė Niujorko policijos viršininkas Jamesas O'Neillas. Jis pridūrė manantis, kad atsakingi asmenys bus identifikuoti ir areštuoti per ateinančias kelias dienas. Niujorke, Vašingtone ir Floridoje buvo gauti mažiausiai septyni įtartini paketai. Tarp adresatų – garsūs afroamerikiečių demokratai, B. Obamos generalinis prokuroras Ericas Holderis ir Kalifornijai atstovaujanti JAV Atstovų Rūmų narė Maxine Waters. M. Waters buvo nusiųsti trys paketai, sakė FTB. Tai buvo vokai su burbuline plėvele ir kompiuteriu atspausdintais adresais. Ant visų kaip siuntėja buvo nurodyta buvusi Demokratų nacionalinio komiteto pirmininkė Debbie Wasserman Schultz. D. Trumpas pirmiausiai paragino laikytis vienybės ir sakė, kad „politinio smurto aktams nėra vietos Jungtinėse Valstijose“. „Tie, kas dalyvauja politinėje arenoje, privalo liautis laikyti politinius oponentus moraliai neteisingais“, – vėliau sakė jis per kampanijos mitingą Viskonsine. Vis dėlto tuomet prezidentas savo kritiką vėl nukreipė į žiniasklaidą. Trumpo priešininkams nusiųsti septyni sprogmenys AP / Scanpix „Neteisingi puolimai ir istorijos“ „Žiniasklaida taip pat turi atsakomybę nustatyti mandagų toną ir nutraukti nesibaigiantį priešiškumą bei nuolatinius negatyvius, dažnai neteisingus puolimus ir istorijas, – sakė prezidentas. – Jie turi liautis.“ Socialiniame tinkle „Twitter“ išplito grotažymė „#MAGABomber“, vartotojams kaltinant D. Trumpą, kad jis paskatino šiuos bandymus įvykdyti atakas, ir akcentuojant piktas ankstesnes prezidento pastabas dabar bombas gavusių asmenų ir televizijos atžvilgiu. Liberalių ir kairiųjų pažiūrų kritikai teigia, kad „Pirmiausia – Amerika“ retorikos persmelktas jo prezidentavimas padrąsino dešiniojo sparno ekstremistus. Prezidentas yra išreiškęs pritarimą Atstovų Rūmų nariui, parbloškusiam ant žemės reporterį, ir smerkia kritiškai rašančią spaudą. „Baltuosiuose rūmuose visiškai ir absoliučiai trūksta supratimo apie jų tęsiamų atakų prieš žiniasklaidą rimtumą, – sakė CNN prezidentas Jeffas Zuckeris. – Žodžiai svarbūs. Kol kas jie rodo to nesuprantantys.“ CNN evakavo savo biurą Niujorke, kai pastato pašto tvarkymo skyriuje buvo gautas sprogstamasis įrenginys ir vokas su baltais milteliais. Sprogmenų ekspertai neutralizavo užtaisą, pranešė policija. Paketas buvo atsiųstas CNN su nuoroda perduoti jį buvusiam CŽV direktoriui Johnui Brennanui, kuris svečio teisėmis rodėsi per šią televiziją ir yra turbūt griežčiausias D. Trumpo kritikas iš nacionalinio saugumo bendruomenės. H. Clinton adresuotą paketą Slaptoji tarnyba antradienį perėmė jos ir jos vyro, eksprezidento Billo Clintono namuose į šiaurę nuo Manhatano. Trečiadienį Slaptoji tarnyba perėmė paketą su B. Obamos namų Vašingtone adresu. Atsakomybės niekas neprisiėmė ir nežinoma, kad jau būtų areštuoti kokie nors asmenys. Įtakingi demokratai Atstovų Rūmų narė Nancy Pelosi ir senatorius Chuckas Schumeris apkaltino D. Trumpą fizinio smurto toleravimu ir amerikiečių priešinimu. „Pastangos terorizuoti“ „(Atėjo) neramūs laikai, tiesa? Be to, tai ir gilaus susiskaldymo laikai; turime padaryti viską, ką galime, kad suvienytume savo šalį“, – sakė H. Clinton, kuri net ir stulbinamai pralaimėjusi D. Trumpui 2016 metų rinkimus liko akivaizdi politinė jėga. Niujorko meras Billas de Blasio pasmerkė „pastangas terorizuoti“ ir sakė, kad „neapykantos atmosfera prisideda prie to, ką renkasi žmonės“. Billas de Blasio AFP / Scanpix Slaptoji tarnyba nurodė, kad minimi paketai „per įprastas pašto tikrinimo procedūras buvo iškart identifikuoti kaip potencialūs sprogstamieji užtaisai ir su jais buvo atitinkamai elgiamasi“. „Saugomi asmenys šių paketų negavo ir nebuvo jokios rizikos, kad būtų galėję gauti“, – pridūrė Slaptoji tarnyba. Respublikonai JAV Kongrese pasekė Baltųjų rūmų pavyzdžiu ir pasmerkė incidentus, įvykusius kiek daugiau nei metai po to, kai vienas D. Trumpu nepatenkintas žmogus šaudė į JAV Kongreso narius per jų beisbolo treniruotę netoli Vašingtono ir pašovė keturis žmones. „Smurtui ir terorui nėra vietos mūsų politikoje ar kur nors kitur“, – tviteryje parašė įtakingas Atstovų Rūmų respublikonas Steve'as Scalise'as, kuris 2017 metų birželį per šaudymą Kongreso narių beisbolo treniruotėje buvo sunkiai sužeistas. Įtakingas respublikonų senatorius Mitchas McConnellas taip pat pasmerkė „bandymus įvykdyti vidaus terorizmo aktus“. G. Soroso, kuriam pirmajam buvo atsiųstas sprogstamasis užtaisas, jau seniai nekenčia dešiniojo sparno grupės. Jis gyvena Bedforde Niujorke, netoli nuo Clintonų. Šis Vengrijoje gimęs 88 metų apribotos rizikos fondų magnatas yra vienas turtingiausių pasaulio žmonių – jo turtas vertinamas 8,3 mlrd. dolerių (7,29 mlrd. eurų). Jis per 2016 metų JAV prezidento rinkimus rėmė D. Trumpo varžovę H. Clinton, o nacionalistai visame pasaulyje jį kaltina finansuojant protestus ir siekiant stumti liberalią, daugiakultūrinę darbotvarkę. Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas apkaltino G. Sorosą mokant demonstrantams, kad šie protestuotų prieš Aukščiausiojo Teismo teisėjo Bretto Kavanaugh paskyrimą. Šį teisėją viena profesorė apkaltino bandymu mokyklos laikais ją išžaginti.

