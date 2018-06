„Leiskite ištaisyti savo klaidą, – žurnalistams per leidinio „The Wall Street Journal“ suorganizuotą renginį sakė Baltųjų rūmų ekonomikos patarėjas Peteris Navarro. – Pavartojau netinkamus žodžius.“ Baltųjų rūmų šeimininkas savaitgalį atsisakė padėti parašą po bendru pareiškimu, remiančiu taisyklėmis grindžiamą tarptautinės prekybos sistemą, taip pat apkaltino Kanados premjerą nesąžiningumu. P. Navarro savo ruožtu prisijungė prie kelių JAV administracijos pareigūnų, po chaotiško G-7 viršūnių susitikimo kritikavusių J. Trudeau.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.