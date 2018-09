Palo Alto universiteto profesorė Christine Blasey Ford savo kaltinimus Brettui Kavanaugh iš pradžių detaliai išdėstė konfidencialiuose laiškuose jos apygardai atstovaujančiai Atstovų Rūmų narei, o vėliau – Kalifornijai atstovaujančiai senatorei Diane Feinstein, įtakingai demokratei Teismų komitete. Pagrindiniai šios istorijos elementai žiniasklaidoje pasirodė praėjusią savaitę, o dabar Ch. B. Ford laikraščiui „The Washington Post“ sakė nusprendusi atsisakyti anonimiškumo, nes pajutusi, jog jos „pilietinė atsakomybė nusvėrė skausmą ir atsakomųjų veiksmų baimę“. B. Kavanaugh penktadienį paskelbė pareiškimą, kuriame neigia įvykus minimą incidentą: „Kategoriškai ir nedviprasmiškai neigiu šiuos įtarimus. To nedariau nei vidurinėje, nei kokiu nors kitu metu.“ Ch. B. Ford, kuri pati priklauso Demokratų partijai, interviu „The Washington Post“ papasakojo, kad vieną vasarą 9-ajame dešimtmetyje B. Kavanaugh ir jo draugas, kurie abu buvo girti, užspeitė ją miegamajame per paauglių vakarėlį vienuose namuose Montgomerio apygardoje šalia Vašingtono. Anot profesorės, B. Kavanaugh prispaudė ją prie lovos, o jo draugas stebėjo. Kaip teigia Ch. B. Ford, B. Kavanaugh ją grabinėjęs ir bandęs nuplėšti jos ištisinį maudymosi kostiumėlį ir viršutinius drabužius. Kai ji bandė šauktis pagalbos, B. Kavanaugh ranka užspaudė jai burną. „Galvojau, kad jis galėtų mane netyčia nužudyti“, – sakė Ch. B. Ford, kuriai dabar 51 metai ir kuri gyvena Kalifornijos šiaurėje. „Jis bandė užpulti mane ir nuplėšti mano drabužius“, – sakė profesorė. Galiausiai jai pavykę pasprukti, kai kitas B. Kavanaugh klasės draugas iš prestižinės privačios mokyklos Markas Judge'as užšoko ant jų ir visi jie nusirito. Tuomet jai pavykę išbėgti iš kambario, užsirakinti vonioje ir netrukus pabėgti iš namo. Ch. B. Ford pridūrė, kad apie užpuolimą tylėjo iki 2012-ųjų, kai su vyru ėmė lankyti porų konsultacijas pas psichologą ir apie tai papasakojo. Tuometiniuose gydytojo užrašuose, kuriuos matė laikraščio žurnalistai, B. Kavanaugh pavardė neminima, bet visa kita apie moksleivių iš „elitinės berniukų mokyklos“, kurie vėliau tapo „itin gerbiamais ir aukštas pozicijas užimančiais visuomenės nariais Vašingtone“, užpuolimą aprašoma panašiai. Virtinė Teismų komiteto narių paragino dėl Ch. B. Ford liudijimo atidėti balsavimą. Tarp jų yra D. Trumpo kritikas, respublikonas Jeffas Flake'as, kuris minėtam laikraščiui sakė, kad iš pradžių „būtina išklausyti“ profesorę. J. Flake'as yra tarp 11 respublikonų komitete, kuriame taip pat dirba 10 demokratų, tad jo parama yra labai svarbi norint judėti į priekį. Šiuo metu Teismų komiteto balsavimas dėl B. Kavanaugh paskyrimo planuojamas rugsėjo 20 dieną. Viso Senato balsavimas būtų rengiamas tuo atveju, jei komitetas patvirtintų paskyrimą.

