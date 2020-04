Jeigu D. Trumpas šią spontanišką pastabą pavers nauja politikos kryptimi, tuomet jis bandys iš pagrindų pakeisti po Antrojo pasaulinio karo nusistovėjusią jėgų dinamiką, kai Vakarų šalys vėl priėmė Vokietiją į savo tarpą, kovodamos su Maskva ir komunizmo plitimu posovietinėje eroje. Kita vertus, Amerikos–Vokietijos draugystei Kongrese niekas per daug neprieštarauja, ypač Respublikonų partijos valdomas Senatas, todėl toks D. Trumpo planas susilauktų stipraus politikų pasipriešinimo, įskaitant prezidento partijos narius, rašoma independent.co.uk.

Laidos „Fox & Friends“ metu JAV vadovas, paklaustas, ką ketina aptarti su Vladimiru Putinu pirmadienį ryte suplanuoto pokalbio telefonu metu, rėžė dar vieną įspūdingą kritišką kalbą Vokietijos ir Rusijos atžvilgiu bei nurodė, kaip Amerika turėtų elgtis su kiekviena iš šių valstybių.

Trump calls Germany an "enemy" because of World War II.... pic.twitter.com/WYDZl2I0Qd