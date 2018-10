„Valstybės sekretoriaus Pompeo šios dienos susitikimas su pirmininku Kimu Phenjange buvo puikus. Pasiektas progresas dėl Singapūro susitikime pasiektų susitarimų! Tikiuosi pirmininką Kimą pamatyti netrukus“, - pareiškė D. Trumpas.

M. Pompeo sekmadienį baigė savo ketvirtąjį vizitą į Šiaurės Korėją, kur buvo susitikęs su šios valstybės lyderiu, siekdamas jį įtikinti atsisakyti savo branduolinių ginklų.

Pietų Korėjos prezidento spaudos tarnyba pranešė, kad per šį susitikimą sutarta kuo greičiau surengti antrąjį JAV ir Šiaurės Korėjos lyderių susitikimą. Be to, šalys sutarė suformuoti darbinę derybininkų grupę dėl Šiaurės Korėjos denuklearizacijos procesų bei pasirengimo naujam dviejų valstybių lyderių susitikimui.

Pirmasis JAV ir Šiaurės Korėjos aukščiausiojo lygio susitikimas įvyko birželio 12-ąją Singapūre.