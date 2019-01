Pasiūlymas būtų leidęs federalinėms institucijoms atnaujinti darbą, o sienos tarp JAV ir Meksikos statyboms būtų skirti 5,7 mlrd. dolerių (maždaug 5 mlrd. eurų). Iniciatyva 100 vietų Senate nesurinko 60 balsų, kurių reikėjo, kad ji būtų toliau svarstoma aukštuosiuose Kongreso rūmuose. Vėliau numatyta balsuoti ir dėl demokratų pateikto pasiūlymo, tačiau jis taip pat veikiausiai nesulauks reikiamo palaikymo. Dėl politinių nesutarimų sienos tarp JAV ir Meksikos statybų finansavimo klausimu jau 34 dienas yra uždaryta dalis JAV federalinės vyriausybės institucijų, šimtai tūkstančių federalinių darbuotojų šalyje ir užsienyje negauna algų, o poveikį jaučia milijonai žmonių.

