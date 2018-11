Padėkos dienos savaitę JAV prezidentas bedė pirštu į „stingdančią ir užsitęsusią šalčio bangą“ rytinėje JAV dalyje ir savo „Twitter“ sekėjų garsiai paklausė: „Kas gi nutiko visuotiniam atšilimui?“ O iš tikrųjų D. Trumpas painioja trumpalaikes orų sąlygas ir ilgalaikę klimato kaitą. Jo paties administracijos penktadienį paskelbtoje mokslinėje ataskaitoje buvo atmesta bet kokia prielaida, kad koks nors temperatūros kritimas galėtų sukelti abejonių dėl to, ar Žemės klimatas šyla. Aiškindamas savo sprendimą nebausti Saudo Arabijos už JAV gyvenusio žurnalisto nužudymą, D. Trumpas taip pat išpučia Saudo Arabijos investicijų Jungtinėse Valstijose vertę ir dėkoja karalystei – o po to ir pačiam sau – už pastaruoju metu stebėtą naftos kainų smukimą. Visgi šie teiginiai neatitinka tikrovės. Susiję straipsniai: Tyrime dėl Rusijos kišimosi į JAV rinkimus įkalintas buvęs Trumpo patarėjas Papadopoulas Trumpas sako netikintis savo paties vyriausybės ataskaita dėl klimato kaitos NAFTOS KAINOS D. TRUMPAS: „Labai gerai, kad naftos kainos krenta (ačiū Jums, prezidente T.). Tai, kaip ir didelis mokesčių sumažinimas, yra dar viena gera ekonominė žinia. Mažėja ir infliacija (ar girdi, FRS [Federalinio rezervo sistema]!)“ – sekmadienio įrašas socialiniame tinkle „Twitter“. D. TRUMPAS: „Naftos kainos mažėja. Puiku! Tai tarsi didelis mokesčių sumažinimas Amerikai ir pasauliui. Mėgaukitės! 54 JAV doleriai, o neseniai buvo net 82. Ačiū, Saudo Arabija, tačiau sumažinkime kainas dar labiau!“ – trečiadienio įrašas tviteryje. FAKTAI: Šlovindamas Saudo Arabiją ir save patį dėl mažesnių naftos kainų, D. Trumpas gerokai supaprastina padėtį. Naftos kainos, kurios spalio 3 dieną buvo pasiekusios aukščiausią lygį, ėmė kristi pasauliui supratus, kad dėl JAV sankcijų Iranui rinkoje neatsiras naftos deficito, ir nuogąstaujant dėl pasaulio ekonomikos augimo lėtėjimo, kuris gali prislopinti energijos paklausą. Nors Jungtinės Valstijos šiuo metu yra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja, Saudo Arabija tebėra didžiausia „juodojo aukso“ eksportuotoja. Kaip vadinamoji kompensuojančioji gamintoja, kuri geba prireikus gana greitai padidinti gavybą arba ją sumažinti, Saudo Arabija iš tiesų gali daryti poveikį naftos kainoms. Tačiau rinka yra daug sudėtingesnė, nei teigia D. Trumpas. Iš esmės pagrindinis JAV naftos importo šaltinis yra Kanada, o Saudo Arabija užima antrąją vietą. KLIMATAS D. TRUMPAS: „Ši Padėkos diena buvo šalčiausia Niujorko parado istorijoje ir viena šalčiausių Padėkos dienų apskritai!“ – ketvirtadienio įrašas socialiniame tinkle „Twitter“. D. TRUMPAS: „Stingdanti ir užsitęsusi šalčio banga gali viršyti VISUS REKORDUS – kas gi nutiko visuotiniam atšilimui?“ – trečiadienio įrašas JAV prezidento „Twitter“ paskyroje. FAKTAI: D. Trumpas suplaka į vieną orą ir klimatą. Oras yra lyg nuotaika, kuri kasdien kinta. Klimatas yra lyg asmenybė, kuri yra ilgalaikė. Klimatas šyla ir būtent dėl šios priežasties fiksuojami šalto oro rekordai. Baltieji rūmai penktadienį pateikė trylikos D. Trumpo administracijos agentūrų mokslininkų ir kitų mokslininkų parengtą Nacionalinio klimato vertinimo ataskaitą, kuri tapo tikru antausiu abejojantiesiems klimato kaita. „Klimato kaita keičia tai, kur ir kaip mes gyvename, bei kelia vis didesnių iššūkių žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei, ekonomikai bei mums svarbioms gamtos sistemoms“, – teigiama ataskaitoje. Joje išsamiai paaiškinama, kaip dėl anglies, naftos ir dujų deginimo vykstantis pasaulinis klimato atšilimas kenkia kiekvienam JAV regionui ir įvairiems ekonomikos sektoriams. Ataskaitoje pažymima, kad per pastaruosius kelerius metus JAV vis buvo fiksuojami nauji nepalankių oro sąlygų rekordai, ir tokie orai nuo 2015 metų jau atsiėjo beveik 400 mlrd. JAV dolerių. Mokslininkai taip pat prognozuoja mirtingumo ir sergamumo didėjimą. Baltųjų rūmų ataskaitoje atmetama jau diskredituota mintis, kad koks nors temperatūros kritimas gali sukelti abejonių dėl to, ar Žemės klimatas šyla. Ataskaitoje tvirtinama, kad daugiau nei 90 proc. esamo atšilimo lėmė žmonių veikla: „Šiuo atžvilgiu nėra jokių patikimų žmonių veiklos įtaką atsveriančių ar su gamtos reiškiniais susijusių alternatyvių paaiškinimų, kurie būtų patvirtinti moksliniais stebėjimais“. „Per trumpesnius laikotarpius ir mažesniuose geografinius regionuose natūralios kaitos įtaka gali būti didesnė už žmogaus veiklos įtaką“, – nurodoma ataskaitoje. „Vis dėlto vertinant iš daugelio dešimtmečių perspektyvos, temperatūra ir toliau nuolat didėja visame pasaulyje“. Kitaip tariant, šiltėjančiame klimate pasitaiko ir šaltų dienų. SAUDO ARABIJA D. TRUMPAS: „Po mano pernykštės kelionės į Saudo Arabiją, dėl kurios teko daug derėtis, karalystė sutiko Jungtinėse Valstijose išleisti ir investuoti 450 mlrd. JAV dolerių. Tai yra rekordinė suma. Ji leis Jungtinėse Valstijose sukurti šimtus tūkstančių darbo vietų, paskatins įspūdingą ekonomikos plėtrą ir duos daug papildomos naudos. Iš šių 450 mlrd. JAV dolerių, 110 mlrd. JAV dolerių bus išleista karinės įrangos pirkimui iš „Boeing“, „Lockheed Martin“, „Raytheon“ ir daugybės kitų didžiųjų JAV gynybos rangovų. Jei kvailai atšauktume šias sutartis, tai būtų nepaprastai naudinga Rusijai ir Kinijai, kurios labai apsidžiaugtų galimybe perimti visą šį staiga atsiradusį verslą,“ – antradienį padarytas pareiškimas. FAKTAI: D. Trumpas labai pervertina tikėtinų Saudo Arabijos investicijų Jungtinėse Valstijose vertę. Sutarčių dėl ginkluotės paketas, kurį iš dalies derino dar Baracko Obamos administracija, apima anksčiau pasirašytas sutartis, tam tikras naujas sutartis ir būsimus pirkimus, kurie dar nėra suderinti. Praėjusį mėnesį Pentagonas pareiškė, kad Saudo Arabija pasirašė „pasiūlymų ir jų priėmimo sutikimo raštus“ tik dėl 14,5 mlrd. JAV dolerių vertės karinės įrangos pirkimų, o antradienį patvirtino, jog šiame etape daugiau nieko nepasiekta. Šiuose raštuose, kurie parengiami po to, kai JAV vyriausybė patvirtina siūlomą ginklų pardavimą, nurodomos tikslios pardavimo sąlygos. Didžioji dalis minėtos 14,5 mlrd. JAV dolerių sumos bus skirta priešraketinei gynybos sistemai – sutarties dėl šios sistemos įsigijimo įgyvendinimas, regis, pasistūmėjo labiau nei kitos reikšmingos investicijos, tačiau vis dar nėra baigtas. Be to, Valstybės departamentas pernai apskaičiavo, jog tuo atveju, jeigu numatomam ginklų įsigijimui būtų išleista visa 110 mlrd. JAV dolerių suma, tai galiausiai galėtų „padėti Jungtinėse Valstijose sukurti dešimtis tūkstančių naujų darbo vietų“. Šis skaičius – toli gražu ne 500–600 tūkst. darbo vietų, kurias, D. Trumpo teigimu, turėtų padėti sukurti jo minėti ginklų sandoriai su Saudo Arabija. Informacijos apie sutarčių paketą buvo pateikta nedaug. Be to, nebuvo tiksliai paviešinta, ką siūloma parduoti ir už kiek. JAV vyriausybės Kongreso tyrimų tarnyba paketą apibūdino kaip ginklų pardavimo sutarčių rinkinį, kurį pasiūlė ir su Kongresu derino prezidentas B. Obama, o naujų pardavimo sutarčių projektai vis dar rengiami. Tuo tarpu nė viena iš šalių nepatvirtino, kad „karalystė sutiko Jungtinėse Valstijose išleisti ir investuoti 450 mlrd. JAV dolerių“, kaip savo pareiškime teigė D. Trumpas. Baltųjų rūmų atstovė Lindsay Walters neatsakė į prašymą paaiškinti šį skaičių.

