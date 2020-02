Demokratų kontroliuojamų Atstovų Rūmų pirmininkės gestas pačioje pabaigoje iliustravo valandą ir 18 minučių trukusios prezidento kalbos metu tvyrojusią pykčiu kunkuliavusią atmosferą Kapitolijuje.

Vietoje to, kas tradiciškai būdavo metinė politinių paliaubų akimirka, D. Trumpo pranešimas atspindėjo visoje šalyje prieš lapkritį įvyksiančius prezidento rinkimus siaučiantį politinį karą.

D. Trumpas dar buvo ant pakylos, ką tik užbaigęs savo kalbą, kai už jo stovėjusi N. Pelosi iškėlė popierius ir demonstratyviai suplėšė juos į skutus.

„Tai buvo mandagu atsižvelgiant į alternatyvas“, – vėliau žurnalistams pareiškė ji.

The paper is Donald Trump‘s corruption and lies, the speaker is Nancy Pelosi