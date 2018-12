41-asis JAV prezidentas mirė penktadienį, būdamas 94 metų amžiaus, savo namuose Teksase. Tai buvo „labai švelni ir rami mirtis“, sekmadienį televizijos ABC laidai „This Week“ sakė ilgametis velionio draugas ir patarėjas Jamesas Bakeris. Pirmajam po Geraldo Fordo mirties 2006 metais mirusiam eksprezidentui pagerbti pareigūnai parengė detalią keturių dienų darbotvarkę. Joje numatyta specialių pamaldų ir pagerbimas, kurį su karišku tikslumu organizuos JAV sostinę saugančios Pentagono specialiosios paskirties pajėgos. Renginių kulminacija bus valstybinių laidotuvių apeigos Vašingtono nacionalinėje katedroje trečiadienį, kurį prezidentas Donaldas Trumpas, dažnai konfliktuodavęs su rimtesne ir labiau centristinių pažiūrų Bushų šeima, paskelbė nacionalinio gedulo diena. Atsisveikinimas Rotondoje Susiję straipsniai: Prasideda atsisveikinimas su prezidentu George'u H. W. Bushu vyresniuoju Trumpas: Kinija sutinka „sumažinti ir panaikinti“ tarifus automobiliams Šios savaitės renginiai prasidės pirmadienį 16 val. 30 min. Grinvičo (18 val. 30 min. Lietuvos) laiku, kai G. H. W. Busho palaikai D. Trumpo skirtu prezidentiniu „Boeing 747“ turi būti atskraidinti iš Hjustono į Andrewso oro pajėgų bazę Merilande. Bushų atstovas Jimas McGrathas paskelbdamas apie prezidentinio lėktuvo nutūpimą Hjustone sakė, kad šio lėktuvo skrydžiai 41-ojo prezidento palaikams gabenti vadinami „Special Air Mission 41“ („Specialiąja oro misija 41“). „Graži diena Teksase, „debesų apatinės ribos aukštis ir matomumas neriboti“, pone Prezidente“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis, paminėdamas aviacijoje naudojamą frazę tinkamai situacijai apibūdinti. Šią frazę Bushų šeima ir draugai pavartojo skelbdami naujienas apie jo mirtį. G. H. W. Bushas JAV Kapitolijaus Rotondoje bus pašarvotas nuo pirmadienio vakaro iki trečiadienio ryto. Karstą 24 val. per parą saugos garbės sargyba. Vėliau karstas bus nuvežtas į katedrą laidotuvių pamaldoms – jau ketvirtoms, čia rengiamoms buvusiems JAV prezidentams. D. Trumpas sakė, kad jis ir jo žmona Melania dalyvaus. Taip pat laukiama dešimčių užsienio lyderių ir garsių JAV veikėjų. Buvęs Kanados ministras pirmininkas Brianas Mulroney „Politico“ sakė, kad Bushų prašymu per pamaldas pasakys vieną iš kalbų. Buvusi JAV pirmoji ponia Michelle Obama pranešė, jog atšaukia savo knygos pristatymo renginius Paryžiuje ir Berlyne, kad galėtų dalyvauti šiose „svarbiose laidotuvėse“ ir pagerbti G. H. W. Busho „didžiulius indėlius“. Po valstybinių laidotuvių ceremonijų velionio karstas prezidentiniu lėktuvu bus parskraidintas atgal į Hjustoną, kur buvęs valstybės vadovas bus pašarvotas Šv. Martyno episkopalinėje bažnyčioje. Ketvirtadienį 17 val. Grinvičo (19 val. Lietuvos laiku) šioje bažnyčioje, kurioje Bushų šeima lankosi ne vieną dešimtmetį, rengiamos laidotuvių pamaldos. Po jų palaikai traukiniu bus nuvežti palaidoti Koledž Steišene esančios George'o Busho prezidentinės bibliotekos teritorijoje. G. H. W. Bushas bus palaidotas šalia balandį mirusios žmonos Barbaros ir jų dukters Robin, kuri mirė nuo leukemijos būdama trejų.

