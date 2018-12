Švietimo sekretorės Betsy DeVos vadovaujama Federalinė mokyklų saugumo komisija buvo įsteigta po vasario šaudynių Parklando mokykloje Floridoje, kur vienas buvęs moksleivis nušovė 17 žmonių. Šis nusikaltimas išprovokavo masinius protestus. Komisija atmetė raginimus padidinti minimalų amžių, nuo kurio galima pirkti ginklus, ir savo 180 puslapių ataskaitoje pažymėjo, kad dauguma mokyklose šaudančių asmenų ginklus gauna iš šeimos narių ar draugų. Vietoje to komisija siūlo apginkluoti mokyklų darbuotojus, o kai kuriomis aplinkybėmis net mokytojus – „efektyvaus ir nedelsiamo atsako į smurtą vardan“. Mokyklų rajonuose, kur policijos reakcija gali būti lėtesnė, pavyzdžiui, kaimo vietovėse, tai gali būti ypač naudinga, nurodė komisija. Ji taip pat rekomendavo švietimo pareigūnams samdyti kariuomenės veteranus ir buvusius policijos pareigūnus, kurie „taip pat gali dirbti kaip itin veiksmingi ugdytojai“. Atskaitoje raginama persvarstyti 2014 metais, valdant ankstesniam prezidentui B. Obamai, priimtas gaires, kuriomis siūlomos alternatyvos laikinam uždraudimui lankyti mokyklą ir išmetimui, taip siekiant spręsti juodaodžių ir ispanakalbių moksleivių diskriminacijos problemą. Komisijos ataskaitoje sakoma, kad ši priemonė „padarė didelį neigiamą poveikį mokyklų disciplinai ir saugumui“. Ne pelno organizacija „American Civil Liberties Union“ (ACLU) pasmerkė šį siūlymą. „Trumpo administracija išnaudoja tragedijas siekdama pateisinti moksleivių pilietinių teisių apsaugos atšaukimą, nors nėra jokių įrodymų, susiejančių mokyklų disciplinos reformą su šaudynėmis mokyklose“, – sakoma ACLU pareiškime. Atstovų Rūmų narė demokratė Nancy Pelosi, kuri taps Atstovų Rūmų pirmininke, kai jos partija sausio mėnesį perims jų kontrolę, kritikavo ataskaitą ir sakė, kad D. Trumpas ir B. DeVos „pasiekė naują žemiausią lygį“. „Jų „ataskaitoje“ dėl mokyklų saugumo atskiri interesai ir NRA (Nacionalinė šaulių asociacija) iškeliami aukščiau Amerikos moksleivių apsaugos. Moksleiviams ir tėvams gana", – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė N. Pelosi. Jai paprieštaravo ginklų entuziastas Ryanas Petty, kurio 14-metė duktė žuvo per šaudynes Parklande. „Labas, @NancyPelosi, kritikuoti lengva. Sunkiau kurti. Ar susėstumėt su Parklando šeimomis aptarti šios ataskaitos?“ – tviteryje parašė jis. „Mes sunkiai dirbome, kad šioje ataskaitoje būtų sprendžiami svarbiausi mokyklų saugumo prioritetai. Mums skaudu, kad be pagrindo ją atmetate“, – pridūrė R. Petty. Nuo 1999 metų balandį Kolumbaino vidurinėje įvykusių šaudynių į tokius įvykius JAV mokyklose buvo įtraukta daugiau kaip 219 tūkst. amerikiečių moksleivių, rodo laikraščio „The Washington Post“ surinkti duomenys.

