Savaitgalį Kalifornijoje kalbėdamasis su žurnalistais apie pražūtingus miškų gaisrus šioje valstijoje, D. Trumpas dėl jų vėl kaltino prastą miškų tvarkymą. Tačiau prezidentas pridūrė, kad Suomija turi atsakymą, kaip spręsti šią problemą.

D. Trumpas citavo Suomijos prezidentą, esą jam sakiusį, jog suomiai „daug laiko praleidžia grėbdami, valydami (mišką) ir ten dirbdami, ir jie neturi jokių problemų“.

Tačiau šios Šiaurės Europos šalies vadovas Sauli Niinisto sekmadienį laikraščiui „Ilta-Sanomat“ sakė nepamenąs, kad prieš savaitę Paryžiuje susitikęs su D. Trumpu būtų užsiminęs apie miškų grėbstymą.

„Sakiau jam, kad Suomija yra apaugusi miškais, tačiau mes taip pat turime gerą perspėjimo sistemą ir tinklą“, – sakė prezidentas.

Socialinių tinklų vartotojai Suomijoje nepraleido pro ausis šio D. Trumpo pareiškimo. Jie užtvindė virtualiąją erdvę memais apie „grėbimo naujienas“ ir nuotraukomis, kuriose jie įsiamžinę su įvairiais dirvos priežiūrai skirtais įrankiais.

Just waiting for this leaf to drop so I can rake it! Any minute now... #haravointi #raking #Finnish pic.twitter.com/J0Mw6bZ7ci— Anu Koskela (@anu_on_trains) November 18, 2018

Iki sekmadienio vakaro su grėbimu susijusios frazės tapo vienomis iš populiariausių tviterio grotažymių ir vienais iš labiausiai ieškomų raktinių žodžių „Google“ paieškoje tarp interneto vartotojų Suomijoje, kurios 72 proc. teritorijos dengia miškai – daugiausia pušys, eglės ir beržai.

Just finished #raking in forest in my neighborhood. Compulsory here in Finland , at least 2 hours a day raking or wildfires would burn whole country. Rake America great again, Mr President Trump #RAGA pic.twitter.com/FzZ1Us2U5k— Raking Citizen Halo 🇫🇮🐦 (@haloefekti) November 18, 2018

Tuo tarpu Suomijos nacionalinio miškų centro pasirengimo avarinėms situacijoms skyriaus vadovas Yrjo Niskanenas sakė, kad JAV prezidentas tikriausiai turėjo galvoje įprastą praktiką po miškų kirtimo išvežti šakas ir kitas kirtimo atliekas.

Tačiau jis pažymėjo, jog tai nedaroma su grėbliu, o surinktos medienos atliekos panaudojamos energijai gaminti.

Do you have your rake? You could help out. pic.twitter.com/GUrh7EfzII— Tero (@P_Lepinkainen) November 19, 2018

„Nebūčiau pamanęs, kad jos galėtų būti išgabenamos dėl gaisrų pavojaus, apie tai neužsimenama jokiame miškininkystės vadove. Jos išvežamos tik verslo sumetimais“, – sakė Y. Niskanenas laikraščiui „Iltalehti“.

Rake America great again. I’ll do mine this weekend. pic.twitter.com/2rhMcpPVc7— Mike Sample-Diehl (@MikeSampleDiehl) November 19, 2018

"Girl With A Rake," by the Finnish painter Albert Edelfelt. h/t @kl4sp /1 pic.twitter.com/WZP4FdieYc— David Beard (@dabeard) November 19, 2018