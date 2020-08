„Tai buvo neginčytinai geriausias Donaldo Trumpo visų laikų kūrinys”, – sakė „ABC News“ analitikė Sara Fagen, virš Vašingtono pratrūkus fejerverkams.

„Buvo bjauru“, – įvertino MSNBC laidų vedėja Joy Reid.

Po dviejų savaičių demokratų ir respublikonų suvažiavimų, kurie COVID-19 laikais vyko daugiausia virtualioje erdvėje ir ketvirtadienį baigėsi tikru spektakliu Baltųjų rūmų Pietinėje pievelėje, iš analitikų balsų buvo justi nuovargis.

Respublikonų suvažiavimas baigėsi šimtams žmonių susirinkus Baltuosiuose rūmuose, kur tik nedaugelis dėvėjo kaukes. Tokie renginiai jau praktiškai išnyko, kovo mėnesį kilus COVID-19 pandemijai.

„Vis galvojau, kad kuo ilgiau tai tęsis, tuo daugiau žmonių susirgs”, – MSNBC sakė Mary Trump.

Taip, kairiosios pakraipos kabelinė televizija pakvietė prezidento dukterėčią ir neseniai pasirodžiusios knygos „Per daug ir niekad negana: kaip mano šeima sukūrė pavojingiausią žmogų pasaulyje“ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) autorę M. Trump paskutinį suvažiavimo vakarą paanalizuoti ir pakalbėti apie šeimos problemas.

„Niekas iš to, kas įvyko, manęs nenustebino, – sakė ji. – Mane tai atstūmė, kaip ir jus visus. Man skauda širdį.“

MSNBC vedėja J. Reid aiškiai pyko, kad prezidentas savo kalbą pasakė Baltųjų rūmų aplinkoje, bet šis drąsus gestas kaip tik turėtų labai patikti D. Trumpo gerbėjams.

„Buvo bjauru matyti kampanijos ženklą ant mūsų turto, Baltųjų rūmų, su dideliais geležiniais vartais lauke, kad žmonės net negalėtų patekti vidun, – sakė J. Reid. – Jei Amerika bus tokia, tai – monarchija, o ne demokratija.”

MSNBC iš pradžių rodė daugiau reportažų iš respublikonų suvažiavimo, bet dienoms bėgant palaipsniui mažino apimtis ir dažniau tikrindavo faktus. „Fox News“, kai kuriems gerbėjams pirmadienį pasiskundus, kad girdi pernelyg daug televizijos veidų ir per mažai renginio, nuėjo priešinga kryptimi.

Dauguma suvažiavimą stebėjusių Amerikos televizijos žiūrovų žiūrėjo jį per prezidento šalininkų pamėgtą „Fox News“. Trečią suvažiavimo dieną per šį kanalą stebėjo daugiau kaip 7 mln. žmonių, o visų kitų kanalų auditorijos nesiekdavo 2 mln., pranešė kompanija „Nielsen“.

Ketvirtadienį pasakytos D. Trumpo kalbos trukmę ir pateikimą daugelis analitikų įvertino prastai, nes joje buvo šiokios tokios monotonijos, kaip dažnai būna, kai prezidentas vadovaujasi telesufleriu.

„Tai buvo viena ilgiausių ir vangiausių prezidento kalbų, kokias esu matęs”, – sakė „ABC News“ Baltųjų rūmų korespondentas Jonathanas Karlas.

Net „Fox“ analitikams kalba nepadarė įspūdžio: Chrisas Wallace'as pavadino ją „netikėtai nuobodžia”.

„Anksčiau jis yra pasakęs labai gerų kalbų pagal telesuflerius, bet šįvakar atrodė, kad jam trūko užsidegimo, kuris jį apima kalbant ekspromtu, – sakė „Fox“ politikos komentatorius Britas Hume'as. – Vis dėlto bendrai, kaip suvažiavimas, galvoju, gan aišku, kad šis šou – jis kaip tik toks ir buvo – generavo daugiau energijos nei [demokratų suvažiavimas], matytas praėjusią savaitę.“

D. Trumpui svarbus skaičius bus paskelbtas penktadienį: tuomet paaiškės, ar prezidentas prilygo demokratų kandidatui Joe Bidenui, kurio kalbą praėjusią savaitę stebėjo 24,6 mln. žmonių.

Demokratai pranoko respublikonus dvi iš trijų suvažiavimo dienų. Taip buvo ir trečiadienį, kai, „Nielsen“ duomenimis, respublikonų renginį stebėjo 17,3 mln. žmonių. Lygiai prieš savaitę atitinkamą demokratų suvažiavimo dieną stebėjo 22,8 mln. žiūrovų.