Pasak D. Trumpo, JAV ekonomika „klesti kaip niekada anksčiau“, o jo administracija per trumpiau nei dvejus metus pasiekė daugiau nei bet kuri kita ankstesnė administracija. Jo pagyros prajuokino daugybę pasaulio lyderių, suvažiavusių į Niujorką, kur antradienį prasidėjo kasmetinė JT Generalinė Asamblėja.

„Tokios reakcijos nesitikėjau, bet nieko“, – į kolegų juoką sureagavo JAV vadovas.

"Didn't expect that reaction, but that's okay."@realDonaldTrump prompted laughter at the UN General Assembly after saying his administration had made more progress than probably any other in history.

Read an analysis piece on his speech here:https://t.co/KYyNgLr00w pic.twitter.com/GSj9fuWTyA

— Sky News (@SkyNews) September 26, 2018