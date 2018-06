„Galimo susitikimo planas dar derinamas, sakė šaltinis Baltuosiuose rūmuose. Tačiau šiuo metu kaip siūloma susitikimo vieta aptarinėjamas Helsinkis, Suomijos sostinė, sakė šaltinis, informuotas apie (susitikimo) organizavimą, – rašė JAV laikraštis. – Viskas rengiama taip, tarsi būtų kalbama apie Helsinkį.“ Suomija pasirengusi pasiūlyti savo paslaugas dėl Rusijos ir JAV prezidentų susitikimo organizavimo jos teritorijoje, sakė suomių prezidentas Sauli Niinisto. „Daug žiniasklaidos priemonių paprašė pakomentuoti „The Politico“ naujieną apie galimą Trumpo ir Putino susitikimą Suomijoje. Respublikos prezidentas pakomentavo: „Suomija visuomet pasirengusi pasiūlyti geras paslaugas, jei jų paprašoma“. Kitų komentarų šiuo metu nėra“, – antradienį vakare nurodė prezidentūros kanceliarija. Laikraštis rašė, jog Helsinkis „gali pasiūlyti Putinui pageidaujama neutralią aikštelę šalyje, esančioje pakankamai arti Rusijos, kad jis galėtų grįžti į Maskvą iki Pasaulio futbolo čempionato finalinių rungtynių liepos 15 dieną“. Baltųjų rūmų atstovai neatsakė į prašymus pakomentuoti. Anksčiau kaip siūloma prezidentų susitikimo vieta būdavo minima Austrijos sostinė Viena. Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau antradienį taip pat nekomentavo pranešimų, kad JAV ir Rusijos viršūnių susitikimas gali įvykti ne Austrijoje. „Ne, negalėčiau“, – į prašymą pakomentuoti atsakė D. Peskovas. Anksčiau buvo pranešta, kad JAV ir Rusijos prezidentai galėtų susitikti liepos 15 dieną Austrijoje. Austrų laikraščio „Kronen Zeitung“ duomenimis, prieš kelias dienas į Vieną atvyko rusų ir amerikiečių diplomatai susitarti dėl susitikimo detalių. Planuojama, kad liepos 11-12 dienomis D. Trumpas Briuselyje dalyvaus NATO viršūnių susitikime, o liepos 13-ąją nuvyks į Didžiąją Britaniją. Laikraštis priminė, kad Suomija nėra NATO narė ir Šaltojo karo metais laikėsi neutralumo.

