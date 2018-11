„Mes manome, kad viršūnių susitikimas tikriausiai įvyks po sausio 1-osios; tačiau klausimai dėl to, kada ir kur, vis dar aptarinėjami“, – Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikimo Singapūre paraštėse sakė M. Pence'as, kurį citavo Vakarų žiniasklaida. „Mes nenorime kartoti ankstesnių (JAV) administracijų klaidų,.. kai buvo žadama, sankcijos būdavo panaikinamos, ateidavo ekonominė parama, o tada šie pažadai būdavo sulaužomi“, – sakė M. Pence'as. Susitikimo metu JAV viceprezidentas ragino kitas šalis toliau sankcijomis spausti Pchenjaną. D. Trumpas anksčiau sakė, kad susitikimą su Kim Jong Unu planuoja „kažkuriuo metu kitų metų pradžioje“. Pirmasis JAV prezidento ir Šiaurės Korėjo lyderio susitikimas įvyko šių metų birželio 12 dieną Singapūre.

