Trumpo įniršis sužlugdė Kanadoje vykusį G-7 viršūnių susitikimą

Praėjus vos kelioms minutėms po to, kai Kanados mieste Kvebeke, kur vyko viršūnių susitikimas, buvo paskelbtas bendras komunikatas, D. Trumpas iš savo lėktuvo „Air Force One“ pradėjo įnirtingą puolimą socialiniame tinkle „Twitter“. JAV prezidentą, kuris dar nepasibaigus susitikimui išskrido į Singapūrą, kur kitą savaitę susitiks su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, papiktino susitikimo šeimininko Kanados premjero per spaudos konferenciją išsakyti komentarai. „Atsižvelgęs į Justino (Trudeau) neteisingus pareiškimus jo spaudos konferencijoje ir faktą, kad Kanada taiko milžiniškus tarifus amerikiečių ūkininkams, darbininkams ir kompanijoms, nurodžiau mūsų JAV atstovams nepalaikyti komunikato“, – tviteryje pareiškė D. Trumpas. Susiję straipsniai: Trumpas nepalaikė bendro G7 pareiškimo, Kanados premjerą apkaltino „nesąžiningumu“ Trumpas: G-7 prekybos derybos „be galo produktyvios“ „Kanados premjeras Justinas Trudeau per mūsų G-7 susitikimus elgėsi labai nuolankiai ir švelniai, tačiau kai išvykau, surengė spaudos konferenciją ir pareiškė „nesileisiąs stumdomas“. Labai nesąžininga ir silpna," – pridūrė jis. „Nesileis stumdomi“ J. Trudeau prieš tai žurnalistams pareiškė, jog tai, kad D. Trumpas, bandydamas pateisinti JAV importo muitus plienui ir aliuminiui, griebėsi nacionalinio saugumo argumentų, įžeidžia Kanados veteranus, kurie parėmė savo sąjungininkus amerikiečius per konfliktus nuo pat Pirmojo pasaulinio karo. „Kanadiečiai yra mandagūs ir protingi, bet mes nesileisime stumdomi," – sakė jis. Vida Press Kanados premjeras sakė pareiškęs D. Trumpui, kad „apgailestaudami, tačiau visiškai aiškiai ir tvirtai, liepos 1-ąją imsimės atsakomųjų priemonių ir taikysime tokius pat muitus, kokius neteisingai mums taiko amerikiečiai“. Po D. Trumpo komentarų tviteryje J. Trudeau biuras paskelbė trumpą atsakymą: „Esame susitelkę į viską, ko pasiekėme čia, G-7 viršūnių susitikime. Premjeras nepasakė nieko, ko nebūtų sakęs anksčiau – tiek viešai, tiek per privačius pokalbius su (JAV) prezidentu.“ Tai jau ne pirmas kartas, kai D. Trumpas, kuris negaili šiltų žodžių tokiems autokratams kaip Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas ar Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, susirėmė su artimiausiomis JAV sąjungininkėmis. Tai kelia nerimą tiek pačioje Amerikoje, tiek užsienyje. Respublikonų senatorius Johnas McCainas netruko sureaguoti į D. Trumpo tviterio žinutes. „Mūsų sąjungininkams: dauguma amerikiečių iš abiejų politinių stovyklų ir toliau palaiko laisvą prekybą, globalizaciją ir sąjungas, grindžiamas 70 metų bendromis vertybėmis. Amerikiečiai yra su jumis, netgi jei mūsų prezidentas nėra su jumis“, – pareiškė jis tame pačiame socialiniame tinkle. D. Trumpui išvykus iš Kvebeko, buvo manoma, kad nepaisant įtampos ir Europos lyderių – Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono bei Vokietijos kanclerės Angelos Merkel pasiryžimo priešintis JAV prezidento vykdomam pasaulinės prekybos sistemos puolimui, kompromisas yra pasiektas. Europos delegacijos naujienų agentūrai AFP jau buvo perdavusios bendro komunikato kopijas ir šis susitarimas buvo paskelbtas internete visai prieš pat D. Trumpo pareiškimą tviteryje. Spaudos kambaryje buvo išdalytos komunikato kopijos su antspaudu „patvirtinta“. AFP žurnalistui „Air Force One“ lėktuve iš pradžių buvo pasakyta, kad D. Trumpas iš tiesų patvirtino susitarimą, tačiau vėliau jam buvo pranešta apie tviterio žinutes. Aukšto rango administracijos pareigūnas žurnalistui sakė, kad JAV prezidentą papiktino J. Trudeau komentarai. Todėl manoma, kad susitarimas žlugo ir kad D. Trumpo išsakytas grasinimas įvesti sankcijas automobilių importui įsiutins Amerikos sąjungininkus, ypač daug automobilių didžiulei JAV rinkai gaminančias Vokietiją ir Kanadą. Reuters / Scanpix Žvelgiant retrospektyviai, konsensusas jau iš pat pradžių neatrodė tvirtas ir jau tuomet, kai D. Trumpas išskrido, buvo aišku, kad šio viršūnių susitikimo metu nepavyko išspręsti nesutarimų dėl prekybos. D. Trumpas pareiškė, kad Amerika buvo priversta įvesti muitus metalui, nes pagal dabartinę tvarką ji yra išnaudojama kaip pasaulio „kiaulė taupyklė“, o kitų šalių lyderiai buvo nemažiau ryžtingai nusiteikę ginti „taisyklėmis grindžiamą“ tarptautinę prekybą. „Žaidimas baigtas“ Per dvi derybų dienas suderintas bendras komunikatas žadėjo, kad narės sieks reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) ir sumažinti muitus. „Įsipareigojame modernizuoti PPO, kad ji kuo greičiau taptų teisingesnė. Siekiame sumažinti tarifinius barjerus, netarifinius barjerus ir subsidijas“, – skelbė dokumentas, parašytas G-7 pareiškimams būdinga kalba. Vokietijos vyriausybės atstovas spaudai pažymėjo, kad jo šalis „remia šį komunikatą, dėl kurio buvo bendrai sutarta“. Tačiau D. Trumpas jau pareiškė, kad nedvejodamas užvers JAV rinką šalims, jei šios imsis atsakomųjų priemonių dėl jo įvestų muitų. „Europos Sąjunga yra žiauri Jungtinėms Valstijoms... Jie tą žino, – sakė jis per spaudos konferenciją prieš išvykdamas iš Kvebeko. – Kai aš jiems sakau, jie man šypsosi. Žinote, panašu, kad žaidimas baigtas.“ Europos pareigūnai sakė, kad D. Trumpas bandė sušvelninti komunikato projekto kalbą dėl PPO ir taisyklėmis grindžiamos prekybos, tačiau kalba pakeista nebuvo ir kompromiso nepavyko pasiekti tik dėl klimato kaitos. Europos lyderiai stengėsi neparodyti susirūpinimo dėl susitikimo rezultatų. „Mums buvo svarbu, kad būtų įsipareigojama laikytis taisyklėmis grindžiamos prekybos“, – sakė A. Merkel prieš pasirodant D. Trumpo komentarams. E. Macronas, kurio šalyje kitąmet vyks G-7 viršūnių susitikimas, D. Trumpo tviterio žinučių nekomentavo, bet prieš tai sakė, kad bus tęsiamas darbas siekiant sutarimo dėl prekybos.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.