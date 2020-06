Trumpo dukterėčios knygoje – tamsi šeimos istorija: traumų ir smurtavimo košmaras

Mary Trump knyga „Per daug ir niekad negana: kaip mano šeima sukūrė pavojingiausią žmogų pasaulyje“ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) bus išleista liepos 28-ąją, paskelbė „Simon & Schuster“.

Tai pirmas kartas, kai koks nors D. Trumpo šeimos narys išleidžia nepagražintų istorijų apie šį buvusį nekilnojamojo turto magnatą ir realybės televizijos žvaigždę.

55 metų M. Trump tėvas yra Fredas Trumpas jaunesnysis, prezidento vyresnysis brolis, kuris 1981-aisiais, būdamas 42 metų, mirė dėl alkoholizmo komplikacijų.

240 puslapių knygoje bus detaliai aprašyti įvykiai, kuriuos autorė vaikystėje matė viešėdama senelių namuose Niujorko Kvinso rajone, kur augo D. Trumpas ir jo keturi broliai bei seserys.

„Ji aprašo traumų, destruktyvių santykių ir tragiško nepriežiūros bei smurtavimo derinio košmarą“, – trumpoje knygos anotacijoje nurodo „Simon & Schuster“.

Klinikinė psichologė M. Trump rašo, kad prezidentas, nors buvo mylimiausias savo tėvo sūnus, liovėsi laikęs jį svarbiu ir šaipėsi iš jo, kai šis susirgo Alzheimerio liga.

Knygoje ji paaiškina, „kaip konkretūs įvykiai ir bendri šeimos modeliai sukūrė sugadintą žmogų, šiuo metu užimantį Ovalųjį kabinetą“, skelbia leidykla.

Apie šią knygą sekmadienį pirmasis pranešė interneto leidinys „The Daily Beast“. Jame rašyta, jog M. Trump atskleis, kad buvo pagrindinis laikraščio „The New York Times“ tyrimo dėl D. Trumpo finansų ir mokesčių šaltinis.

Pulitzerio premiją pelnęs tyrimas parodė, kad prezidentas galėjo gauti daugiau kaip 400 mln. dolerių (353,7 mln. eurų) šiandienos kursu iš tėvo nekilnojamojo turto imperijos, daugiausia per nesąžiningas mokesčių schemas.