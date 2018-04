M. Coheno advokatai nori gauti leidimą nuspręsti, kurie pareigūnų paimti dokumentai yra saugomi ginamojo ir jo klientų konfidencialaus bendravimo privilegija. Kiek anksčiau pirmadienį M. Coheno advokatų pateiktame dokumente sakoma, kad tyrėjai per praėjusią savaitę surengtas kratas jo namuose ir biure „viską paėmė“. Teisininkai tvirtina, kad šie reidai buvo „visiškai beprecedenčiai“. Agentai konfiskavo su M. Coheno darbu susijusias bylas, įskaitant duomenis apie 130 tūkst. JAV dolerių, kurie prieš 2016 metų rinkimus buvo sumokėti pornografinių filmų aktorei, tvirtinančiai, kad prieš dešimtmetį ji permiegojo su D. Trumpu. Moters advokatas pranešė, kad pirmadienio posėdyje dalyvaus ir ji pati. M. Coheno advokatas Stephenas Ryanas praėjusią savaitę sakė, kad viena iš šių reidų priežasčių buvo specialiojo prokuroro Roberto Muellerio prašymas. Buvęs FTB direktorius vadovauja tyrimui dėl D. Trumpo rinkimų komandos ir Rusijos ryšių, keliančiam didelę grėsmę artimiausiai prezidento aplinkai. Specialiojo prokuroro komanda tiria įtarimus dėl galimo D. Trumpo rinkimų komandos narių susimokymo su Maskva, galimai korupcinio jų elgesio ir Baltųjų rūmų pastangų trukdyti tyrimui. Kol kas oficialūs kaltinimai šiame tyrime pareikšti 19 asmenų, tarp jų D. Trumpo rinkimų kampanijos vadovui ir jo buvusiam patarėjui nacionalinio saugumo klausimais.

