Naujienų agentūrai AP jis sakė, kad tai būtų „nepriimtina“. Teisininkas pabrėžė, kad D. Trumpas į tokio pobūdžio tyrėjų klausimus neatsakinės nei raštu, nei žodžiu. R. Muelleris savo tyrimą pradėjo 2017-ųjų gegužę. Specialusis prokuroras ir jo komanda bando išsiaiškinti, ar esama ryšių tarp D. Trumpo rinkimų kampanijos narių ir Maskvos ir ar Rusija kišosi į JAV prezidento rinkimus 2016 metų lapkritį. Kad D. Trumpas gali būti apklaustas šiame tyrime, imta kalbėti praėjusių metų gruodį. Nuo to laiko prezidento teisininkų komanda ir R. Muellerio tyrėjai derasi dėl tokios apklausos sąlygų. Prezidento advokatai anksčiau iškėlė sąlygą, kad R. Muelleris neturėtų D. Trumpo klausinėti apie jo veiksmus, įvykdytus jam esant valstybės vadovo poste, įskaitant Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriaus Jameso Comey atleidimą. Pats D. Trumpas ne kartą yra sakęs esantis pasirengęs duoti parodymus R. Muelleriui, nors ir tvirtino manantis, kad jo tyrimas buvo „smarkiai diskredituotas“.

