Teisininkas Michaelas Cohenas laikraščiui „The New York Times“ sakė, kad D. Trumpo verslo imperija „Trump Organization“ ar jo kampanija negrąžino jam pinigų, kuriuos jis sumokėjo pornofilmų aktorei Stormy Daniels. Tikrasis jos vardas – Stephanie Clifford. „Išmoka panelei Clifford buvo teisėta, ir tai nebuvo kažkieno kampanijos įnašas ar kampanijos išlaidos“, – sakė jis. „The New York Times“ M. Cohenas teigė, kad panašų pareiškimą pateikė ir Federalinei rinkimų komisijai (FEC), kai buvo paprašytas pakomentuoti vyriausybės priežiūros grupės „Common Cause“ skundą. Susiję straipsniai: Trumpo marti nugabenta į ligoninę po to, kai atidarė voką su įtartinais baltais milteliais Trumpas pristatė investicijų į Amerikos infrastruktūrą planus „Common Cause“ kreipėsi į FEC prašydama ištirti tos 130 tūkst. dolerių išmokos šaltinį ir nustatyti, ar tai nebuvo perteklinis kampanijos įnašas. Pasak M. Coheno, „skunde pateikti kaltinimai yra neparemti faktais ir neturi teisinio pagrindo“. Sausį laikraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, kad 2016-ųjų spalį, tebevykstant prezidento rinkimų kampanijai, M. Cohenas sumokėjo pinigų S. Clifford, kad ši tylėtų apie romaną su D. Trumpu. Savaite vėliau žurnalas „In Touch“ paskelbė 2011-ųjų interviu su ta aktore, kuri tada tvirtino, kad permiegojo su D. Trumpu po susitikimo golfo turnyre prie Tahou ežero Nevados valstijoje. Tai esą įvyko praėjus metams po nekilnojamojo turto magnato vedybų su trečiąja žmona Melania. Sausio pabaigoje S. Clifford paskelbė pranešimą, kad neturėjo romano su D. Trumpu. Vis dėlto vėliau tą pačią dieną vienoje televizijoje aktorė jį paneigė ir tvirtino nežinanti, iš kur tas pareiškimas atsirado, bei aiškino, kad ant jo esantis parašas visai nepanašus į jos.

