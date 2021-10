Trumpesnė darbo savaitė Islandijoje lūkesčius pateisino su kaupu. Štai kodėl

Islandijos tyrimas – vienas iš nedaugelio didelių oficialių tyrimų šia tema. Taigi, kaip sekėsi jo dalyviams ir kokių komentarų jie turi likusiam pasauliui? „Bloomberg News“ apklausė keturis islandus, kurie nupasakojo kai kurias pradines problemas, susijusias su pasikeitusiais tvarkaraščiais, tačiau jiems padėjo jų organizacijos, kurios ėmėsi tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, pasiūlė laiko valdymo programas, kad apmokytų personalą, kaip sutrumpinti valandas, išlaikant produktyvumą nepakitusį.

Bandymai pasiteisino dar ir todėl, kad tiek darbuotojai, tiek darbdaviai buvo lankstūs, nusiteikę eksperimentuoti ir keisti tai, kas neveikia. Kai kuriais atvejais darbdaviai turėjo grąžinti keletą valandų, nes buvo jas per daug apkarpę. Islandija pradėjo bandymus iš dalies dėl to, kad žmonės skundėsi gana ilgomis darbo valandomis, vidutiniškai 44,4 val. per savaitę.