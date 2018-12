„Manau, žmonės sukiltų, jei taip nutiktų“, – sakė prezidentas antradienį interviu „Reuters“. Šiame interviu D. Trumpas pirmą kartą kalbėjo apie prokurorų pateiktus naujus dokumentus, kuriuose detalizuojami jo buvusiam advokatui Michaelui Cohenui inkriminuojami nusikaltimai. M. Cohenas teigia, jog baigiantis 2016 metų prezidento rinkimų kampanijai sumokėjo už tylą dviem moterims, kaltinančioms D. Trumpą neištikimybe žmonai. Paklaustas, ar kalbėjosi su M. Cohenu apie rinkimų kampanijos finansavimo įstatymą, D. Trumpas sakė: „Michaelas Cohenas yra advokatas. Manau, jis žinotų, ką daro.“ „Pirma, tai nebuvo rinkimų kampanijai skirtos lėšos. Jei ir būtų, tai būtų civilinis reikalas, tačiau netgi civilinės bylos požiūriu tai, ką mes padarėme, nelaikytina pažeidimu. OK?“ – kalbėjo jis.

