D. Trumpas sakė, kad toks šalies paženklinimas leis skirti jai naujas baudas. JAV prezidentas tai pavadino ilgai uždelstu sprendimu ir JAV „didžiausio įmanomo spaudimo kampanijos“ prieš Šiaurės Korėją dalimi. Toks D. Trumpo sprendimas Šiaurės Korėją grąžins į sąrašą šalių, kurias JAV laiko terorą remiančiomis valstybėmis. 2008 metais šalis iš šio sąrašo buvo išbraukta, siekiant išsaugoti susitarimą, kad bus stabdoma branduolinė programa. Anot JAV pareigūnų, Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno netikro brolio nužudymas Malaizijos oro uoste anksčiau šiais metais, buvo teroro aktas. Šiaurės Korėja bus įtraukta į terorą remiančių valstybių sąrašą, kuriame jau yra Iranas, Sudanas ir Sirija.











