Šis Saudo Arabijos valdžios kritikas, bendradarbiavęs su JAV dienraščiu „The Washington Post“, dingo spalio 2-ąją, nuvykęs į karalystės konsulatą Stambule atsiimti dokumentų. Turkijos pareigūnai kaltina Rijadą nužudžius jį toje diplomatinėje atstovybėje. „Mes viską išsiaiškinsime, ir bus griežta bausmė“, – televizijai CBS sakė D. Trumpas, remiantis programai „60 Minutes“ duoto interviu ištrauka, paskelbta šeštadienį. „Šiuo metu jie tai neigia ir neigia tai įnirtingai. Ar jie galėjo tą padaryti? Taip“, – ketvirtadienį surengtame interviu sakė prezidentas, atsakydamas į klausimą, ar Saudo Arabijos atstovai nužudė J. Khashoggi. Susiję straipsniai: Donaldas Trumpas svarsto, kas pakeis Nikki Haley Turkija teigia turinti įrodymų, kad Saudo Arabijos žurnalistas Jamalas Khashoggi – nužudytas CBS paskelbė, kad parodys visą interviu sekmadienio vakarą. D. Trumpas taip pat pažymėjo, kad šis klausimas yra itin svarbus, „nes šis žmogus buvo reporteris“. Paklaustas, kokių veiksmų jis galėtų imtis, prezidentas atsakė, kad nenorėtų riboti amerikietiškos ginkluotės tiekimo karalystei, nors anksčiau išdėstė būtent tokią poziciją. „Na, tai priklausytų nuo to, kokia būtų bausmė, – sakė ji. – Pateiksiu jums pavyzdį: jie užsako karinės įrangos. Visi pasaulyje norėjo to užsakymo – Rusija jo norėjo, Kinija jo norėjo, mes jo norėjome. Mes turime viską“. Jis pridūrė: „Pasakysiu jums, ko nenorėčiau daryti: (bendrovės) „Boeing“, „Lockheed“, „Raytheon“ – nenoriu daryti žalos darbo vietoms. Nenorėčiau netekti tokio užsakymo. Ir žinot ką? Yra ir kitų būdų nubausti – tai gana griežtas žodis, bet tai yra tiesa“.

