Tai prezidentas pareiškė interviu televizijai „Fox News“. Tuo tarpu Pentagonas paskelbė, kad dislokuos 5,2 tūkst. karių saugumui pasienyje su Meksika sustiprinti. Apie tai pranešta po aštrios antiimigracinės prezidento pastarųjų savaičių retorikos, kuria jis siekė pelnyti politinių taškų artėjant svarbiems kadencijos vidurio Kongreso rinkimams. „Jei jie prašys suteikti prieglobstį, laikysime juos, kol įvyks teismas. Laikysime juos, pastatysime palapinių miestelių, visur pastatysime palapinių miestelių“, – kalbėjo D. Trumpas. „Nestatysime statinių ir neleisime šimtų milijonų JAV dolerių. Turėsime palapinių, jos bus labai gražios. Jie turės palaukti, o negavę prieglobsčio turės išsinešdinti“, – sakė prezidentas. Jis pridūrė, kad prieglobsčio prašantys asmenys bus sulaikyti, kol bus išnagrinėti jų prašymai. Tai, anot D. Trumpo, turėtų atbaidyti nuo atvykimo į Jungtines Valstijas kitus potencialius prieglobsčio prašytojus. „Jie paprastai negauna prieglobsčio. Žinote tai. Problema yra tai, kad jie juos paleidžia, o po trejų metų, atėjus teismo laikui, niekas nebepasirodo“, – kalbėjo D. Trumpas. „Tačiau mes, kitaip negu (Barackas) Obama ir kiti, paimsime juos ir uždarysime. Ir jiems teks laukti. Kai žmonės sužinos, kas dedasi, turėsime gerokai mažiau atvykstančiųjų“, – aiškino jis. D. Trumpas pastarosiomis savaitėmis aktyviai dalyvauja artėjančių rinkimų kampanijoje, dažnai pasitelkdamas Jungtinių Valstijų link judančio žmonų karavano temą ir kurstydamas rinkėjų nerimą dėl migrantų. D. Trumpas dar yra numatęs sudalyvauti 11-oje mitingų prieš lapkričio 6 dieną vyksiančius rinkimus, neretai pavadinamus referendumu dėl jo prezidentavimo.

