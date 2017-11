„Ką tik kalbėjausi su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu apie Šiaurės Korėjos provokacinius veiksmus“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė JAV lyderis. „Šiandien Šiaurės Korėjai bus paskelbtos papildomos griežtos sankcijos. Išspręsime šią situaciją!“ – pažymėjo jis. Kol kas neaišku, ar naujas sankcijas Pchenjanui skelbs JAV Iždo departamentas, ar Jungtinės Tautos. Kalbėdamas telefonu su Xi Jinpingu, D. Trumpas paragino Pekiną „visais įmanomais svertais“ spausti Šiaurės Korėją, nurodė Baltieji Rūmai. Šiaurės Korėja trečiadienį nutraukė du mėnesius trukusią raketų bandymų pertrauką ir paleido iki šiol galingiausią savo ICBM, kuri pasak Pchenjano, gali pasiekti JAV. Susiję straipsniai: Trumpas tviteryje pasidalijo antimusulmoniškais vaizdo įrašais Kremlius pasisakė apie Šiaurės Korėjos raketos bandymą D. Trumpas anksčiau Pchenjanui grasino „ugnimi ir įniršiu“, jei režimas ir toliau kels grėsmę JAV bei jų sąjungininkėms vystydamas savo branduolinę ir raketų programas. Šiaurės Korėja siekia sukurti ICBM, galinčią gabenti branduolinį užtaisą. Nuo pat savo kadencijos pradžios D. Trumpas gerokai sustiprino diplomatinį ir ekonominį spaudimą Kim Jong Uno režimui, reikalaudamas, kad šis atsisakytų savo branduolinių ambicijų. JAV lyderis ne kartą ragino Kiniją nutraukti prekybinius ryšius su Šiaurės Korėja ir sveikino kai kurių šalių sprendimus uždaryti jose veikusias Pchenjano diplomatines atstovybes, kuriomis ilgą laiką buvo naudojamasi rinkti neteisėtas lėšas. Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas paskelbė Šiaurės Korėją terorizmą remiančia valstybe. Tai buvo simbolinis žingsnis, tačiau jis dar labiau sustiprino diplomatinį spaudimą šiai uždarai šaliai. Vėliau trečiadienį JT Saugumo Taryba turėtų surengti skubų posėdį, per kurį bus aptarta, kaip reaguoti į naujausią Pchenjano ICBM bandymą.

