„Dabar turime (susitikimo) datą ir vietą; greitai jas paskelbsime“, – žurnalistams sakė į Teksasą išvykstantis D. Trumpas. „Vykdome labai reikšmingas derybas su Šiaurės Korėja, ir jau įvyko daug dalykų įkaitų atžvilgiu“, – pridūrė jis. Anksčiau šią savaitę jis užsiminė, kad artimiausiu metu gali būti paskelbta žinių apie tris Šiaurės Korėjoje sulaikytus amerikiečius. „Kaip kad sakiau vakar, sekite naujienas, – pareiškė D. Trumpas. – Manau, pamatysite labai, labai gerų dalykų.“

