„Šiandien turėsime susitikimą dėl Sirijos, – D. Trumpas sakė įstatymų leidėjams ir valstijų gubernatoriams, susirinkusiems Baltuosiuose rūmuose. – Pažiūrėsim, kas įvyks.“ JAV lyderis anksčiau ketvirtadienį išsisukinėdamas kalbėjo apie tai, kada Jungtinės Valstijos, reaguodamos į įtariamą cheminę ataką, galėtų atakuoti Siriją, ir sakė, kad tai galėtų įvykti „labai greitai arba visai negreitai“. Kitą dieną po to, kai akivaizdžiai perspėjo, kad „raketos atskries“, D. Trumpas ankstyvo ryto žinutėje socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Niekada nesakiau, kada įvyks ataka prieš Siriją. Galėtų būti labai greitai arba visai negreitai!“ Atrodo, kad D. Trumpas naująja žinute šiek tiek švelnina toną po ankstesnę dieną paskelbto karingo pareiškimo. Tąsyk prezidentas perspėjo Siriją ir jos sąjungininkę Rusiją, jog JAV smūgis dėl praeitą savaitę šalia Damasko įvykdytos numanomos cheminės atakos prieš civilius gali būti surengtas artimiausiu metu.

