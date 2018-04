Susitikime su Baltijos šalių lyderiais D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose pareiškė: „Žadame saugoti savo sieną savo kariuomene.“ Jis taip pat kritikavo savo pirmtaką Baracką Obamą. „Prezidentas Obama padarė pokyčių, kurie praktiškai nesukūrė jokios sienos“, – pareiškė D. Trumpas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.