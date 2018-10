„Yra tik vienas Donaldas Trumpas“, – nukirto Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders, reaguodama į naujo lyderio šalininkų ir oponentų pareiškimus, kad Brazilija išsirinko „atogrąžų Trumpą“. Kaip bebūtų, esama ženklų, kad tarp D. Trumpo ir sekmadienį išrinkto buvusio oro desantininko J. Bolsonaro gali užsimegzti draugiški santykiai. Vašingtonas vengė kaip nors komentuoti J. Bolsonaro per ilgą laiką išsakytus pareiškimus, laikomus seksistiniais, homofobiniais ir rasistiniais, taip pat jo atviras pagyras kankinimams ir kariškių valdymui per 1964-1985 metų Brazilijos diktatūrą. Susiję straipsniai: Brazilijos prezidento rinkimų favoritas iš anksto pareiškė nepripažinsiąs pralaimėjimo D. Trumpas savo ruožtu sekmadienį nedelsdamas paskambino J. Bolsonaro ir pasveikino jį su pergale. Vėliau D. Trumpas per „Twitter“ gyrė šį „puikų pokalbį“ ir pridūrė, kad „mes susitarėme, jog Brazilija ir Jungtinės Valstijose glaudžiai bendradarbiaus prekybos, karybos ir visose kitose srityse!“

