Kreipdamasis į Atstovų Rūmų Priežiūros komiteto narius M. Cohenas – jau nuteistas laisvės atėmimu už nusikaltimus, iš dalies susijusius su jo darbu D. Trumpui – apgailestavo dėl savo buvusio lojalumo. „Man gėda, kad aš nusprendžiau dalyvauti neteisėtų pono Trumpo veiksmų slėpime ir nepaklausiau savo sąžinės“, – kalbėjo M. Cohenas. „Jis yra rasistas. Jis yra sukčius. Jis yra apgavikas“, – tęsė jis. M. Cohenas nurodė, kad pateikė „nepaneigiamų“ D. Trumpo įstatymo pažeidimo įrodymų, įskaitant čekį, atlyginantį pinigus, sumokėtus už tylą dviem moterims prieš 2016 metų rinkimus. Jis taip pat sakė, jog D. Trumpas 2016 metais vykstant rinkimų kampanijai pavedė surengti derybas dėl dangoraižio „Trump Tower“ statybų Maskvoje, nors neigė turintis kokių nors verslo ryšių su rusais. M. Cohenas taip pat sakė, kad neturi konkrečių įrodymų, jog D. Trumpas derino savo veiksmus su Rusija per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją, tačiau sakė turintis „įtarimų“, jog buvęs bosas turėjo slaptą susitarimą. Susiję straipsniai: JAV Kongrese – buvusio Trumpo advokato Coheno apklausa Tyrimo dėl Rusijos ataskaita JAV generaliniam prokurorui gali būti perduota kitą savaitę Duodamas nejaukiai atvirus parodymus apie dešimtmetį trukusius profesinius santykius su D. Trumpu, susikompromitavęs advokatas pateikė pavyzdžių, kad D. Trumpas arba jo šeimos nariai turėjo verslo reikalų su Maskva ar žinomais Rusijos asmenimis pačiame rinkimų kampanijos įkarštyje. „Iškilo klausimų, ar aš turiu kokių nors tiesioginių įrodymų, kad ponas Trumpas arba jo kampanija turėjo slaptą susitarimą su Rusija, – kalbėjo M. Cohenas, duodamas parodymus komitete. – Noriu aiškiai pasakyti, kad neturiu. Bet turiu įtarimų.“ Trumpas „tampa autokratu“ Kongreso komiteto posėdyje M. Cohenas taip pat perspėjo, kad aklai prezidentą sekančių žmonių laukia toks pat likimas kaip ir jo. Pernai teisininkas padarė kaltės pripažinimo pareiškimą dėl virtinės kaltinimų, susijusių su jo darbu prezidentui, ir gavo trejų metų laisvės atėmimo bausmę. „Galiu tik perspėti žmones – žmones, kurie, kaip ir aš, aklai sekdami paskui poną Trumpą, patirs tokias pat pasekmes kaip ir aš patiriu“, – pareiškė M. Cohenas. „Pažiūrėkit, kas man nutiko? Turėjau nuostabų gyvenimą. Turiu gražią žmoną. Turiu du puikius vaikus. Finansinės sėkmės pasiekiau sulaukęs 39 metų. Nėjau dirbti ponui Trumpui, nes turėjau tai daryti. Ėjau jam dirbti, nes norėjau, bet praradau viską“, – pridūrė jis. Komiteto posėdyje trečiadienį M. Cohenas sakė, kad prezidentu tapęs nekilnojamojo turto magnatas piktnaudžiauja savo įgaliojimais Baltuosiuose rūmuose, įskaitant grasinimus teisininko šeimai socialiniame tinkle „Twitter“, kur jis turi dešimtis milijonų sekėjų. „Jis turi per 60 mln. žmonių“, – sakė buvęs D. Trumpo advokatas Priežiūros komitete. „Kai jis tviteryje pradeda kalbėti apie mano uošvius, mano tėvus, mano žmoną, kas, jo manymu, turi įvykti? Jis siunčia tą pačią žinutę, kad gali daryti, ką panorėjęs: čia jo šalis“, – tęsė M. Cohenas. „Jis tampa autokratu ir tikisi, kad man ar mano vaikams arba žmonai nutiks kažkas bloga, kad manęs čia nebus ir aš neliudysiu“, – kalbėjo teisininkas. Posėdyje dalyvavę respublikonai siekė, kad M. Coheno liudijimas būtų pripažintas nepatikimu, ir badė pirštu į pernai pasiektą jo susitarimą su teisėsauga dėl kaltinimų melavus Kongresui. Tačiau M. Cohenas griežtai atmetė jų kaltinimus ir tvirtino, kad tada jis sulaužė įstatymą, bet dabar apie prezidentą kalba tiesą. M. Cohenas atrėžė, kad respublikonai bet kokia kaina bando apsaugoti D. Trumpą ir bando ignoruoti jo elgesį – kaip kad jis darydavo anksčiau. Komiteto respublikonai, „kol esu čia, dar nepaklausė nė vieno klausimo apie poną Trumpą“, pastebėjo M. Cohenas.

