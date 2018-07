D. Trumpas ketvirtadienį prieš išvykdamas į masiniais protestais jį pasitiksiančią Didžiąją Britaniją kvestionavo, ar sunkumų šalies viduje kamuojama premjerė Theresa May pateisina rinkėjų, balsavusių už šalies pasitraukimą iš Europos Sąjungos, lūkesčius.

Ignoruodamas diplomatinius mandagumus, su keturių dienų vizitu į Didžiąją Britaniją vykstantis JAV prezidentas papriekaištavo premjerei Theresai May, pastaruoju metu mėginančiai išsaugoti savo vyriausybę nežlugusią dėl „Brexit“.

Nesureikšmindamas jo vizito proga Jungtinėje Karalystėje planuojamų masinių protestų, D. Trumpas Briuselyje sakė: „Aš Didžiojoje Britanijoje jiems labai patinku. Manau, kad jie man pritaria dėl imigracijos“.

„Manau, kad „Brexit“ todėl ir įvyko“, – pridūrė JAV prezidentas.

„Žmonės balsavo, kad tai nutrauktų (JK ryšius su ES), – spaudos konferencijoje tęsė D. Trumpas. –Todėl manau, kad tai jie ir darys, bet galbūt pasirinks šiek tiek kitokį kelią. Nežinau, ar už tai jie balsavo“.

Prieš išvykdamas iš Vašingtono D. Trumpas sakė, kad Britaniją apėmė „kažkas panašaus į sąmyšį“ ir kad derybos su V. Putinu gali būti lengviausia jo kelionės Europoje dalis.

„JK tikrai vyksta daug dalykų“, – sakė prezidentas, turėdamas omenyje Britanijos „Brexit“ sekretoriaus ir užsienio reikalų sekretoriaus atsistatydinimą protestuojant prieš vyriausybės planą dėl ryšių su ES po kitų metų kovą numatomo išstojimo.

JAV ambasadorius JK Woody Johnsonas pasistengė paaiškinti šiuos D. Trumpo komentarus.

„Visose šalyse visada esama sąmyšio, bet ne, ne, aš galvoju, kad JK eina toliau kaip visada“, – transliuotojo BBC radijui sakė jis.

„Mes itin tikri dėl JK sugebėjimo susidoroti su šiuo reikalu dėl „Brexit“ ir žengti toliau“, – pridūrė ambasadorius.

D. Trumpo vizito JK darbotvarkėje numatytos derybos su Th. May, popiečio arbatėlė su karaliene Elžbieta II ir privatus savaitgalis Škotijoje. Penktadienį Londone planuojama masinė prieš D. Trumpą nukreipta demonstracija.

Tikisi greito prekybos susitarimo

Nepaisydama virtinės diplomatinių ginčų tarp Britanijos ir D. Trumpo, britų vyriausybė tikisi greitai sudaryti prekybos susitarimą su JAV, kai kitų metų pavasarį JK išstos iš Europos Sąjungos.

„Kai išeisime iš Europos Sąjungos, imsimės nustatyti naują Britanijos kursą pasaulyje ir mūsų pasauliniai aljansai bus stipresni nei bet kada“, – prieš D. Trumpo vizitą sakė Th. May.

„Nėra stipresnio aljanso nei mūsų ypatingi santykiai su JAV ir svarbesnio aljanso ateinančiais metais nebus“, – sakė ji.

W. Johnsonas yra sakęs, kad susitarimas bus „didelis prioritetas“ D. Trumpui. „Brexit“ ambasadorius pavadino „kartą gyvenime pasitaikančia proga pakeisti kryptį“.

D. Trumpas į Britaniją atskrenda po NATO viršūnių susitikimo Briuselyje. Sekmadienį jis išvyks iš Britanijos į Suomijos sostinę Helsinkį, kur pirmadienį susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Pasitiks tūkstantiniai protestai, „Kūdikis Trumpas“ ir „Amerikos idiotas“

Naujausios rinkos tyrimų bendrovės „YouGov“ apklausos, kurioje dalyvavo 1648 respondentai, duomenimis, D. Trumpą nepalankiai vertina apie 77 proc. britų.

Vizitu nepatenkinti britai socialiniuose tinkluose pradėjo iniciatyvą, kad D. Trumpo viešnagės metu klausomiausia daina JK topuose taptų grupės „Green Day“ daina „American Idiot“ iš 2004 metų albumo tokiu pat pavadinimu. „Official Charts Company“ skaičiavimu, savaitės pradžioje ji jau buvo pasiekusi 18 vietą. Daina taip pat tapo klausomiausia „Amazon“ ir „Google play“ platformose.

