Ankstyvą rytą D. Trumpas paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“ virtinę žinučių, cituodamas J. Sessionso pareiškimą, kuriame šis neakivaizdžiai užsipuolė patį prezidentą, negailintį Teisingumo departamento vadovui kritikos už jo sprendimą nusišalinti nuo tyrimo dėl įtariamo Rusijos kišimosi į JAV rinkimus.

„Neleisiu, kad Teisingumo departamentas būtų netinkamai veikiamas politiniais sumetimais“. Jeffai, tai PUIKU, visi to nori – taigi, atkreipk dėmesį į visą korupciją „kitoje pusėje“, – parašė Baltųjų rūmų šeimininkas.

Tada prezidentas pateikė, anot jo, šių nešvarių darbų pavyzdžių: buvusios demokratų kandidatės į prezidentus Hillary Clinton elektroninių laiškų ištrynimas, buvusio Federalinio tyrimų biuro (FTB) vadovo James'o Comey „melas“ ir „interesų konfliktas“, esa susijęs su Robertu Muelleriu – specialiuoju prokuroru, tiriančiu D. Trumpo rinkimų kampanijos numanomus ryšius su Rusija.

Vėliau JAV lyderis įvardijo daugiau dalykų, kuriuos, pasak jo, turėtų ištirti J. Sessionsas: pavyzdžiui, galimai D. Trumpą kompromituojančių dokumentų rinkinį ar, prezidento teigimu, jo rinkimų kampanijos štabo šnipinėjimą Baracko Obamos prezidentavimo metu.

„Nagi, Jeffai, gali tai padaryti, šalis laukia!“, – parašė prezidentas.

“Department of Justice will not be improperly influenced by political considerations.” Jeff, this is GREAT, what everyone wants, so look into all of the corruption on the “other side” including deleted Emails, Comey lies & leaks, Mueller conflicts, McCabe, Strzok, Page, Ohr......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

....FISA abuse, Christopher Steele & his phony and corrupt Dossier, the Clinton Foundation, illegal surveillance of Trump Campaign, Russian collusion by Dems - and so much more. Open up the papers & documents without redaction? Come on Jeff, you can do it, the country is waiting!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018