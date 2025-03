Trumpas: vienaip ar kitaip gausime Grenlandiją

D. Trumpo kreipimasis į Kongresą buvo ilgiausias per visą istoriją, jis užtruko maždaug 100 minučių

Dar gruodį D. Trumpas atgaivino raginimus, kurių buvo galima girdėti ir per pirmąją jo kadenciją, dėl Jungtinių Valstijų noro įsigyti Grenlandiją – tai jis vadina „absoliučia būtinybe“. Antradienį per spaudos konferenciją paklaustas, ar nebandys gauti Grenlandijos ir Panamos, kuri taip pat domina D. Trumpą, pasitelkęs „karinį ar ekonominį spaudimą“, išrinktasis prezidentas atsakė: „Negaliu to garantuoti, bet galiu pasakyti štai ką: mums jų reikia ekonominiam saugumui.“