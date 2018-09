„Neturiu generalinio prokuroro – tai labai liūdna. Man taip liūdna dėl Sessionso, juk jis atėjo pas mane. Jis buvo pirmas senatorius, kuris mane palaikė. Ir jis norėjo būti generalinis prokuroras“, – sakė D. Trumpas vaizdo interviu leidiniui. Laikraštis primena, kad amerikiečių lyderis sukritikavo J. Sessionsą už tai, kad šis pernai kovą atsiribojo nuo bylų, susijusių su D. Trumpo rinkimų kampanija. Apie nepasitenkinimą generalinio prokuroro veikla Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė ir šįkart. „Esu nepatenkintas padėtimi (JAV ir Meksikos) sienoje, esu nepatenkintas daugeliu dalykų“, – pabrėžė prezidentas. Anksčiau interviu televizijai „Fox News“ jis pareiškė: „Vienintelė priežastis, kodėl daviau darbą Sessionsui buvo ta, kad jaučiau jo ištikimybę.“ Pranešama, kad J. Sessionsas eis savo pareigas dar mažiausiai du mėnesius – iki lapkritį vyksiančių JAV vidurio kadencijos Kongreso rinkimų. Prezidentas atsisakė komentuoti, ar po balsavimo ruošiasi atleisti generalinį prokurorą iš pareigų.

