D. Trumpas savo mėgstamiausiame sklaidos kanale – tviteryje – pakomentavo pranešimą, kad penktadienį teismui buvo pateikta daug duomenų, susijusių su JAV specialiojo prokuroro Roberto Muellerio (Roberto Miulerio) ir jo komandos tyrimu dėl įtariamo Rusijos kišimosi į JAV politiką. „PO DVEJŲ METŲ IR MILIJONŲ PUSLAPIŲ DOKUMENTŲ (kas kainavo daugiau nei 30 mln. JAV dolerių), JOKIO SĄMOKSLO!“ – tviteryje parašė D. Trumpas. Tačiau pateikti duomenys, rodos, neįrodo sąmokslo, jie atskleidžia daugybę naujos informacijos apie tai, ką tyrė R. Muellerio komanda. Federaliniai prokurorai mano, kad D. Trumpas buvo tiesiogiai susijęs su pastangomis sumokėti dviem moterims, kad šios nepasakotų, jog turėjo romaną su prezidentu. Prezidentas esą nurodė tuometiniam savo advokatui Michaelui Cohenui (Maiklui Kojenui) pasiūlyti joms „tylos pinigų“. Susiję straipsniai: Prokurorai paviešino itin skandalingos medžiagos apie Trumpą Maskva: dėl sankcijų Rusijai Vilnius sulauks atsako Rugpjūtį M. Cohenas prisipažino kaltu dėl rinkimų kampanijų finansų įstatymo pažeidimo, susijusio su tokiais mokėjimais. Prokurorai taip pat sako, kad M. Cohenas jau nuo 2015 metų lapkričio, gerokai prieš D. Trumpui tampant Respublikonų partijos kandidatų į prezidentus, palaikė ryšį su vienu Rusijos piliečiu, kuris siūlė „bendradarbiavimą vyriausybiniu lygmeniu“. D. Trumpas ne kartą peikė prieš 19 mėnesių pradėtą tyrimą, bet pastarosiomis savaitėmis prezidento žodinės atakos suintensyvėjo, nes jis, regis, junta vis didesnį spaudimą dėl tyrėjų darbo.

