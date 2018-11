„Tik ką sugrįžau iš Prancūzijos, kur daugiausia lankiausi įvairiuose renginiuose kartu su kitais pasaulio lyderiais. Visada sunku pradėti kalbėti apie tai, kad su JAV būtina elgtis teisingai, nors (su šalimi) taip nesielgiama nei karinėje, nei gynybos srityje. Mes atiduodame milžiniškas sumas kitų šalių karinės gynybos užtikrinimui“, – parašė D. Trumpas savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“. Pasak JAV lyderio, „kalbama apie milijardus dolerių“. „Aš jiems (kitų šalių lyderiams) pasakiau, kad tokia padėtis negali tęstis: tai yra ir visada buvo absurdiška ir nesąžininga JAV atžvilgiu“, – pabrėžė D. Trumpas. „Kitų šalių gynybai išleidžiamos milžiniškos sumos, o JAV negauna nieko, išskyrus užsienio prekybos deficitą ir nuotolius. Atėjo laikas, kad visos šios turtingos šalys arba pradėtų mokėti JAV už rimtą karinę gynybą, arba gintųsi pačios. Ir prekyba turi būti laisva ir teisinga“, – teigė JAV vadovas. Susiję straipsniai: Po Trumpo ir Putino susitikimo – ironiška internautų reakcija Putinas sako Paryžiuje turėjęs gerą pokalbį su Trumpu Praėjusią savaitę Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Europai reikia savo kariuomenės, kuri sumažintų žemyno priklausomybę nuo Vašingtono gynybos srityje. Savo ruožtu D. Trumpas sukritikavo E. Macrono pasiūlymą. „Tai yra labai apmaudu. Galbūt Europai iš pradžių vertėtų sumokėti savo dalį įnašo į NATO, kurią iš esmės finansuoja JAV?“ – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“. JAV prezidentas anksčiau ne kartą kritikavo NATO partneres dėl nepakankamo indėlio į bendrąją gynybą. JAV lyderio iniciatyva praėjusiais metasi NATO narės susitarė pradėti kurti nacionalinius investavimo į gynybą planus.

